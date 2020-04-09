“الجبير”: وقف إطلاق النار باليمن يُساعد على تنفيذ اتفاق شامل ودائم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن قرار قوات التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين سوف يساعد على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وأوضح الجبير عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلاً: “نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار”.

وأضاف بأن المملكة دعمت اليمن منذ بدء الأزمة، اقتصاديًا وإنسانيًا لإنهاء معاناة اليمنيين، وخصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام ٢٠٢٠مبلغ ٥٠٠مليون دولار منها ٢٥ مليون دولار، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

ولفت إلى أن التحالف بدأ بمبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي للتهدئة في اليمن والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد.