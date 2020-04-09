هيفاء وهبي تستمع لأغنية إليسا وتعلق عليها

علقت هيفا وهبي على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" مغردة: "اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من مبارح ما وقفت اسمعها، بتعقد هنغني كمان وكمان وهنرقص عالأحزان ..نا نا نا.. لدي الأغنية..مبروك حبيبتي".

لترد إليسا: "أحبك أحبك أحبك".

وكانت إليسا قد أعلنت منذ أيام عن طرحها لأغنية جديدة وكتبت في صفحتها: "أتمنى أن تخفف هذه الأغنية من القلق الذي نعيشه في هذه الفترة".

وختمت مستعينة بكلمات الأغنية: هنغنّي كمان وكمان وهنرقص عالألحان، وشوقت جمهورها بمقطع صغير مدته 7 ثوان من الأغنية وطلبت من جمهورها إرسال مقاطع فيديو لهم لمشاركتها في حملة إطلاق الأغنية، ويتضمن الفيديو السبب الذي دفعهم للمشاركة بإطلاق هذه الأغنية الجديدة.

كما طلبت إليسا من جمهورها إرسال مقاطع فيديو لهم وهم يرقصون على أنغام أغنية لها، ليتم استعمالها في الأغنية الجديدة ايضا.