الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين

قال الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في بيان منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن قوات الدفاع الجوي التابعة للقيادة العامة أسقطت طائرتين مسيرتين "الأولى أسقطت في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرق العاصمة فوق محور عين زارة".

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، وتعد الطائرات المسيرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها مع قوات الجيش الوطني.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.