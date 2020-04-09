الداخلية الكويتية: 3 آلاف مصري استفادوا من "غادروا بأمان"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلن قائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة الكويتي اللواء عابدين العابدين، استفادة نحو 3 آلاف عامل مصري من حملة "غادروا بأمان" خلال اليومين الأولين للحملة، مجددا التأكيد على أنّ المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة غير مسبوقة من جهة الامتيازات المصاحبة، خاصة فيما يتعلق بالسفر على نفقة الكويت، وإمكانية العودة وعدم دفع الغرامات المترتبة على المخالفة.

وأعرب اللواء العابدين، في تصريح صحفي، اليوم، عن استعداد وزارة الداخلية الكويتية لتوفير أماكن داخل مقرات استقبال الوافدين، لممثلين عن السفارة المصرية في الكويت، لإنجاز معاملات المصريين الذين لديهم مشكلات في وثائق سفرهم، أسوة بما حدث مع السفارة الفلبينية.

ولفت إلى أنّ هذا الإجراء يسهل على مخالفي الإقامة الاستفادة من مهلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، والتي تسمح لجميع المخالفين بمغادرة الكويت وإمكانية العودة مجددا، مع توفير سبل الإعاشة لحين سفرهم إلى دولهم على نفقة الكويت.

ونوه بأنّ وزارة الداخلية تحاول قدر استطاعتها، تقديم كل السبل وتذليل العقبات أمام المخالفين، لافتا إلى أنّ جميع المخالفين بغض النظر عن فترة مخالفتهم داخل البلاد، حتى إن وصلت إلى سنوات، سيتم إنهاء إجراءاتهم والسماح لهم بالاستفادة بشكل كامل من المهلة دون تبصيمهم، بحيث يمكنهم أن يدخلوا الكويت في وقت لاحق، دون النظر إلى أنّهم تواجدوا فيها من قبل بالمخالفة لقوانين الإقامة.

وأكد قائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة الكويتي، أنّ أي مخالف لن يستفيد من مهلة وزارة الداخلية، وفي حال ضبطه، لن يستفيد من أي امتيازات وسيسافر على نفقته الخاصة، وأيضا قد يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنّ أعدادا منهم يقيمون وسط تجمعات، مناشدا جميع من خالف قانون الإقامة، العمل سريعا للاستفادة من المهلة.