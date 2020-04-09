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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كنيسة سانت جون تتحول لمستشفى بسبب كورونا
الخميس 9 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
يستمر دعم كل القطاعات الاجتماعية وتلتحم في مواجهة العدو القاتل، حيث تتأهب كاتدرائية سانت جون في مانهاتن بولاية نيويورك، لاستقبال المرضى، و تجرى الاستعدادات حالياً لتحويلها إلى مستشفى ميداني.
وأدت الزيادة المستمرة لأعداد المرضى بفيروس كورونا المستجد إلى نفاد الطاقة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية في المدينة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القائمين على الكاتدرائية التي تعد ضمن الأكبر في العالم، الإثنين، القول إنها ستستضيف 200 مريض على الأقل في خيام طبية سيتم نصبها في صحنها، والذي يبلغ طوله 200 متر بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وقال كليفتون دانيال، كبير الكهنة بالكاتدرائية، للصحيفة إن الطاقم الطبي من المستشفى المجاور سيستخدم سرداب الكاتدرائية، مضيفاً أنها ستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها المبنى كمستشفى.
ولم يتضح ما إذا كان المرضى بـ"كوفيد- 19"، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، سيتم علاجهم هناك أم لا.
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