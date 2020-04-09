النيابة السعودية تكشف طريقة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

وقال المتحدث باسم النيابة خلال لقاء مع "الإخبارية" السعودية إن مركز "الرصد النيابي" داخل النيابة يعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.

​وأضاف "يتم رصد أي نشاط محل تجريم من قبل الفريق التقني، عن طريق تحليل المعرفات وتحديد التاريخ والمكان، بعدها يتم رفعها للفريق الفني الذي يكيف هذا الفعل قانونيا".

وتابع "المرحلة الثالثة هي الفريق الإجرائي الذي يحدد إصدار أمر قبض أو الاكتفاء باستدعاء، وتلك الإجراءات الثلاثة تحدث بإشراف مباشر من وكيل النيابة العامة، ثم يرفع تقريرا نهائيا لمعالي النائب العام ثم يصدر أمرا بتنفيذه".