"لا تطلبوا المستحيل"... السراج: نحارب كورونا في حدود إمكاناتنا

وطالب السراج خلال خطاب تلفزيوني لمناسبة مرور عام على "حرب العاصمة"، المواطنين بعدم التقليل من الجهود المبذولة وعدم المطالبة بـ"المستحيل"، مؤكدا على استمرار التجهيزات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس، بحسب موقع "بوابة الوسط" الليبية.

© Sputnik . Nader Al-Sharif

وشدد السراج على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة للحماية من فيروس "كورونا".

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية، التي انعكست في انخفاض معدلات الإصابة في البلاد، بمكافحة "كورونا"، بحسب قوله.

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ولفت السراج إلى أن عدم استجابة قوات القيادة العامة للهدنة الإنسانية الخاصة بإيقاف القتال للتركيز على مواجهة الوباء، يضاعف من معاناة الأطقم الطبية.

وقال السراج، في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" إن حكومة الوفاق جندت كل إمكانياتها لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما في ذلك مؤسسة طبية تعمل على كافة الأراضي الليبية دون استثناء، ولكن رغم الجهود المبذولة فإن الدعم الدولي في مواجهة هذا الوباء مطلوب نظرا للظروف الاستثنائية إلى تمر بها ليبيا.

وقال السراج: "لقد أعلنا حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وشكلنا لجنة عليا لمجابهة جائحة كورونا، وهي في حال انعقاد مستمر، واتخذنا إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتدابير حازمة وإجراءات علاجية وتوعوية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وسخرنا كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذا الخطر الداهم".