"أنصار الله": التحالف نفذ 9 غارات على 3 محافظات

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ 4 غارات على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة الحدودية مع السعودية.

© Sputnik . Muhammed Hemeda

وأضافت أن التحالف قصف محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ3 غارات جوية استهدفت مديرية ناطع شمال شرقي المحافظة.

وأشارت إلى تعرض محافظة عمران شمال غربي صنعاء وسط اليمن، إلى غارتين جويتين على مديرية سفيان شمال المحافظة.

Advertisements

في سياق آخر، دعا وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة "أنصار الله"، لوقف إطلاق النار، تمهيداً لتحقيق السلام في اليمن.

وقال عسكر في تغريدة على حسابه في "تويتر": ‏"لقد آن الأوان للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي وكل القوى المحبة لليمن وللسلام، ان تضغط على ‎مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار والسماح للمساعي الانسانية للتخفيف عن الشعب ‎اليمني المنهك منذ خمس سنوات، لبناء سلام دائم وشامل، يقوم على المرجعيات الأساسية".

وأضاف متسائلاً: "ولكن هل سيصغي ‎الحوثي لصوت السلام؟!".