قطر ترسل مستشفيين ميدانيين بسعة 1000 سرير إلى إيطاليا

وبحسب موقع صحيفة "الشرق" القطرية هبطت الطائرتان على التوالي في مطار "براتيكا دي ماري" العسكري بالقرب من العاصمة روما، ومطار "فيرونا فيللا فرانكا"، محملتين بمستشفيين ميدانيين، وتصل مساحة المستشفى الأول إلى "5200" متر مربع، فيما تبلغ مساحة المستشفى الثاني "4000" متر مربع، ويسع المستشفيان معا "1000" سرير مزودة بأجهزة طبية ومعدات وتقنية حديثة، وذلك لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

​وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر كذلك أن تصل غدا الخميس مساعدات أخرى على متن 4 طائرات شحن عسكرية، كما ستصل طائرة خامسة إلى إيطاليا بعد غد الجمعة محملة بأدوات وأجهزة طبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، كان في استقبال الطائرتين في المطار، بالإضافة إلى مسؤولين في السفارة القطرية في إيطاليا.

وقال سفير قطر في إيطاليا عبد العزيز بن أحمد المالكي الجهني: "إننا وبطريقة واقعية نود أن نعبر عن وقوف دولة قطر إلى جانب الجمهورية الإيطالية في هذه اللحظة الصعبة، وسنخرج من هذا الوضع الطارئ وسنفعل ذلك سوية".