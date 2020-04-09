غريفيث يرحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

القاهرة - سبوتنيك. وقال غريفيث في بيان على موقعه: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي، لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة".
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وأضاف: "يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل، وتمضي قدما نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".
وأكد البيان، "استمرار المبعوث الأممي في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، بالإضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة".
ووفق البيان، يأمل المبعوث الأممي الخاص، أن "يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف لهذه الاتفاقات في المستقبل القريب".
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