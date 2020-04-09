وزير إسرائيلي سابق: ضم "غور الأردن" يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية ويفسد العلاقات مع دول الجوار

وأكد فلنائي في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الثلاثاء، أن هناك تحذيرات كبيرة من ضم "غور الأردن" للسيادة الإسرائيلية، ويهدد بقطع العلاقات مع دول الجوار، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية والأردن.

© REUTERS / AMMAR AWAD

وشدد عضو الكنيست السابق، متان فلنائي، على تحمل زعيم حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، مسؤولية تاريخية عن أي قرار إسرائيلي من جانب واحد، بإعلان ضم "غور الأردن" ومستوطنات الضفة الغربية، مشيرا إلى أن بلاده أمام مخاطر كبيرة في المستقبل، في حال الضم الفعلي.

ولفت الجنرال متان فلنائي، نائب رئيس الأركان السابق، إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى التكاتف لوقف تفشي وباء كورونا، وإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من كارثة حلَّت به، محذرا من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، في إشارة إلى ضم "غور الأردن" والمستوطنات دون التنسيق مع المجتمع الدولي.

وأوضح الجنرال فلنائي أن هناك مخاطر في حال الضم، أمنية وسياسية واقتصادية، تنتهي بمخاطر أكبر على صعيد العلاقات مع دول الجوار.

وكان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبر عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاعترافه بما أسماه "سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

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كما أكد أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لتنفيذ خطتها لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.