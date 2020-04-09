البرهان: لن نسمح بالتعدي على الأراضي السودانية

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية"سونا"فإن البرهان قال خلال تفقده لقوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة في حماية الحدود الشرقية بعدد من المواقع اليوم الأربعاء "هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان في كل مكان وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا".

وأضاف البرهان أن السلطات تؤسس لمرحلة يشارك فيها الجميع لبناء الوطن الآمن المستقر، مؤكدا أن القوات المسلحة جاهزة لحماية أمن وأستقرار الشعب السوداني.

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وأشار البرهان إلى أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع لبناء السودان الوطن الآمن المستقر.

هذا وقد نفى الجيش السوداني، في وقت سابق، وجود تحركات لتنفيذ انقلاب عسكري في البلاد، مع الذكرى الأولى للاعتصام بمحيط القيادة العامة في 6 أبريل/ نيسان من العام الماضي.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، "لا توجد إرهاصات انقلاب، ولا توجد اعتقالات، والقوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف: "كل القوات ترتب حاليا أوضاعها للمساهمة بشكل فعال في مكافحة وباء كورونا".

وقال الحسن إن السلطات قررت "اتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء إجازات ضباط وجنود، منحت لهم بدواعي وباء كورونا، وفرض حراسات مشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة".