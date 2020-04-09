السراج: هناك قطيعة بين الحكومة والمصرف المركزي ووصلنا إلى طريق مسدود

وقال السراج في خطاب تلفزيوني بمناسبة مرور عام على انطلاق "حرب العاصمة" إن هناك أسباب كثيرة دفعته للوصول إلى هذه النتيجة.

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وبحسب، موقع "الوسط" الليبي أشار السراج إلى أن حكومته حاولت تجنب المناكفات مع المصرف المركزي لكن الأمور وصلت إلى "طريق مسدود جراء الأزمات المتعلقة بالميزانية، ومنظومة الاعتمادات، وصرف المرتبات".

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وكشف السراج عن خلافات وصلت "حد القطيعة بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق خلال إعداد الميزانية".

ولفت إلى أن انقطاع التواصل بين الطرفين واللجوء إلى الوساطات للانتهاء الميزانية.

وكشف السراج أن المصرف المركزي رفض مؤخرا طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ خلال تلك الفترة.