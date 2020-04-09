وقال السراج في خطاب تلفزيوني بمناسبة مرور عام على انطلاق "حرب العاصمة" إن هناك أسباب كثيرة دفعته للوصول إلى هذه النتيجة.
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
وبحسب، موقع "الوسط" الليبي أشار السراج إلى أن حكومته حاولت تجنب المناكفات مع المصرف المركزي لكن الأمور وصلت إلى "طريق مسدود جراء الأزمات المتعلقة بالميزانية، ومنظومة الاعتمادات، وصرف المرتبات".
وكشف السراج عن خلافات وصلت "حد القطيعة بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق خلال إعداد الميزانية".
ولفت إلى أن انقطاع التواصل بين الطرفين واللجوء إلى الوساطات للانتهاء الميزانية.
وكشف السراج أن المصرف المركزي رفض مؤخرا طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ خلال تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج: هناك قطيعة بين الحكومة والمصرف المركزي ووصلنا إلى طريق مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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