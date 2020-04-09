حسان دياب: لبنان لا يقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

وأكدت قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات دياب جاءت خلال استقباله قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل كول، في حضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، زينه عكر.

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وأيد دياب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "لوقف إطلاق النار حيثما كان في العالم، والانصراف للتصدي لجائحة الكورونا التي لا تكترث لهوية أو عرق، أو فئة أو معتقد".

وقال دياب "إن خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وإطلاقها صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية ليس فقط انتهاكا مستهجنا ومدانا للسيادة اللبنانية، وإنما استهتار واستخفاف بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف النزاعات المسلحة والغارات الجوية وتكريس الجهود للتصدي لجائحة الكورونا".

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ودعا رئيس الوزراء اللبناني الأمم المتحدة إلى فضح هذا الانتهاكات الإسرائيلية علانية وبكل الوسائل المتاحة. قائلا "لا تقبل حكومتي بأن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي. كما أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية لا يكفي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وعليها أن تعي بأننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الإنتهاكات وكأنها أمر طبيعي أو عادي".

وشدد دياب على أن الحاجة لا تزال ماسة إلى قوات "اليونيفل" في جنوب لبنان من دون أي تعديل في مهمتها.

وبدوره أوضح ديل كول "أن الوضع مستقر على امتداد الخط الأزرق"، وأبلغ دياب أنه "أرسل شكاوى حول انتهاك إسرائيل الأجواء اللبنانية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي"، مشددا على "الحاجة إلى وضع حد للخروق الإسرائيلية بمساعدة مجلس الأمن".