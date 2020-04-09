شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى إماراتى: نسبة الجرائم معدومة فى فترة أزمة كورونا بمنطقة المرقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مركز شرطة المرقبات العميد على أحمد غانم أن نسبة الجرائم تكاد تكون معدومة فى منطقة اختصاص المرقبات فى فترة أزمة كورونا، مؤكداً أن المركز اتخذ إجراءات وقائية كبيرة لتعقيم التوقيف فى المركز، ويتم ذلك بشكل دورى تقريباً بواقع مرتين فى الأسبوع، بحسب صحيفة "الرؤية " الإماراتية .

وأفاد العميد غانم بأن أى نزيل يخضع للفحص قبل الدخول إلى التوقيف للتأكد من عدم إصابته، وبعد ظهور النتيجة، إن كان سليماً، يدخل التوقيف وإن كان غير سليم يتم عزله من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أن المركز اضطلع بتوعية الموقوفين بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والالتزام بارتداء القفازات والكمامات التى توزع عليهم، ويتم يومياً فحص الحرارة لجميع الموقوفين للاطمئنان على صحتهم، وأكد، عبر برنامج خلك بالبيت الذى تبثه قناة دبي، أن مركز شرطة المرقبات يقوم بدوره الشرطى كاملاً فى حفظ الأمن والأمان كباقى المراكز الشرطية.

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وأضاف أن المركز يتولى تسيير الدوريات الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى فى بعض المناطق، ولكن الدور المناط بالمراكز اختلف حالياً عن المهام الاعتيادية التى كان مكلف بها المتمثلة بالدوريات الأمنية ودوريات المباحث والخيالة، إذ تمت إضافة مهام أخرى لرجل الشرطة تعدت مرحلة حفظ الأمن وعززت الجانب الاجتماعى ليكون الشرطى الموجه والناصح لسكان المنطقة الذين يستفسرون منه عن أمور كثيرة وعن الوضع للثقة الكبيرة التى تولدت بين الطرفين.

وكشف العميد على غانم أنه فى بداية جائحة كورونا واجه المركز صعوبة فى التعامل مع السكان إذ كانت مجموعة كبيرة من الناس لا يلتزمون بلبس قفازات وكمامات أما الآن فقد ساد النظام وابتعد الجمهور عن الاختلاط والعشوائية حتى إن رجل البقالة البسيط التزم بإجراءات الوقاية ووضع علامات على الأرض لتحقيق التباعد الاجتماعي، وكذلك الأمر فى الصيدلية والسوبرماركت.