شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: محور علاقاتنا مع الولايات المتحدة يجب أن يتم بشكل ودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، أن محور العلاقات بين العراق والولايات المتحدة يجب أن يتم بشكل ودى وليس عدائيا ولمصلحة البلدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء الأربعاء، عن مكتب عبد المهدى فى بيان قوله إن "مجلس الأمن الوطنى عقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدى لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الأمريكية ومستقبل التعاون الاقتصادى والأمني، ولبحث الوجود العسكرى بعد ظروف صعبة مرت وسقوط شهداء وخسائر وبعد القرار الذى اتخذه مجلس النواب وفى ظل حرصنا على المشاركة فى اتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطنى والتوصل الى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا".

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وأضاف البيان أن "محور العلاقات بين البلدين يجب أن يتم بشكل ودى وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم".

وتابع "لقد تلقينا قبل أيام مذكرة رسمية من الادارة الأمريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية وإعادة انتشار القوات الأمريكية من العراق واجراء حوار بين وفدين رسميين ، وتم خلال الفترة الأخيرة إجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين فى البلدين"، مشيرا إلى "عمليات الانسحاب الواسع للقوات الأجنبية التى تمت مؤخرا بمراسم رسمية وتحت ظل القانون والنظام".