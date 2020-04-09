شكرا لقرائتكم خبر عن فيروسات إرهابية دواؤها الكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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كمال بالهادي

بالرغم من أنّ كل العالم منشغل الآن بالحرب ضد عدو الإنسانية الشرس وباء «كورونا» إلاّ أنّ «الفيروسات» الإرهابية لا تترك ظرفاً إلا وحاولت استغلاله، لتنفيذ مخططاتها العدوانية...

في تونس تم الإعلان عن مقتل قياديين من كتيبة جند الخلافة المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، كما تناولت تقارير إعلامية تصريحات لقيادات أمنية أكدت إحباط عمليات إرهابية كانت الجماعات المتشددة تعدّ لتنفيذها ضد مراكز حيوية وضد مقرات أمنية في شهر رمضان المقبل. وفي فرنسا سجلت السلطات الأمنية حادثة طعن راح ضحيتها شخصان وكشفت التحقيقات أن العملية ذات طابع إرهابي.

أما في ليبيا، فيخوض الجيش الوطني الليبي حرباً حقيقية ضدّ المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لمساندة الميليشيات، كما يخوض حرباً مباشرة ضدّ أسراب الطائرات المسيرة التركية التي تم نشرها في سماء ليبيا، والتي باتت تستهدف المدنيين وتخرب مصادر رزقهم. والغريب أن أردوغان الذي يفترض أن يكون اهتمامه منصبّاً على مواجهة الفيروس الذي ينتشر بسرعة مهولة ويدمر اقتصاد بلاده تدميراً واسعاً، لا يترك فرصة دون التأكيد على دعمه للإرهاب الدولي، وبصفة مباشرة ودون أي خجل من الانقلاب على الالتزامات التي تعهد بها في مؤتمر برلين الأخير. وأردوغان المهزوم أخلاقياً بعد وفاة بعض المعارضين الذين يخوضون إضراب جوع منذ ما يقرب السنة، يريد تحويل الاهتمام الشعبي إلى ليبيا لمحاولة الفوز بنصر وهمي. النائب في مجلس النواب الليبي سعيد امغيب نشر تدوينة على موقع فيسبوك قال فيها «أردوغان الواهم والحالم بعودة الحكم العثماني إلى ليبيا، يستغل صدمة الشعب التركي وانشغاله بمواجهة فيروس كورونا، ويسعى بكل قوة لتحقيق أي انتصار ولو كان وهمياً في ليبيا يستطيع أن يواجه به ردة فعل شعبه الغاضب عندما يعلم بالخسائر الكبيرة والمتوالية في صفوف جنوده وضباطه الأتراك».

الفيروسات الإرهابية نشطت في ليبيا في الآونة الأخيرة، مستغلة الانشغال العالمي بمحاربة الوباء المستجد، وسعت إلى تنفيذ عمليات إرهابية، بعدما استطاع الجيش التوغل داخل أحياء طرابلس العاصمة وخاصة حي بوسليم الكبير، واتجه غرباً نحو معبر رأس الجدير- بنقردان، مع تونس وبات على مسافة قريبة منه، والأهم هو بدء استعداد مدن الغرب وعلى رأسها زوارة لتسليم المدن للجيش والخروج من تحت رحمة الميلشيات. ومن الطبيعي أن يحرك أردوغان مرتزقته في ليبيا لتنفيذ الحرب بالوكالة، وهو يدرك أن أغلبهم الفارين من إدلب السورية لن ينجحوا هذه المرة في الإفلات من الجيش الليبي، حيث دعا قائده العام المشير خليفة حفتر المرتزقة لتسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل المعاملة الحسنة ومساعدتهم على العودة لبلدانهم، مؤكداً احترام الهدنة وإنهاء الغزو التركي.

أما الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، فقد قال إن «المرتزقة مغرر بهم للانخراط في القتال بصفوف الميليشيات الإرهابية». أمّا من رفضوا فلا خيار لهم سوى الدعس تحت أقدام الجيش. وقد أعلنت غرفة العمليات عن مصرع 41 مرتزقاً وتدمير نحو 25 آلية عسكرية في مختلف العمليات التي تدور في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

المعركة ستستمر أكثر شراسة في المستقبل القريب، لأن كل الحلول الدبلوماسية مع مثل هذه الفيروسات لن تؤتي أي نتيجة، والحل الوحيد الذي بات الجيش على قناعة تامة به، هو اجتثاث الإرهاب من العاصمة الليبية، وكل طرف سياسي لا يقبل هذا التوجه هو عدو للشعب الليبي، الذي عانى الويلات خلال السنوات التسع الماضية.

إن هذه الفيروسات الإرهابية لا أخلاق لها، ولذلك فإنّ العالم يجب عليه ألا يغضّ البصر عنها حتى في أحلك المعارك مع كورونا. وبكل بساطة، إنّها فيروسات غادرة، وقاتلة، تتخفى في عدة وجوه، وهي أشد خطراً مما ابتلانا الله به في هذه الأيام. لأن العالم سينتصر لا محالة على هذا الفيروس المستجد بسلاح العلم والتكنولوجيا وبجيوش الأطباء والعلماء والخيرين على هذه الأرض. أما فيروس الإرهاب، فلا دواء له سوى الكيّ، و لا أمل في الخلاص منه إلا برجال وطنيين صادقين، تركوا وراءهم أحبتهم، ليدافعوا عن شعوبهم.

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