دعوة أممية للوحدة وعدم تسييس «كوفيد ـ 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إلى «عدم تسييس» وباء كورونا المستجد. وقال خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، «لا تسيّسوا الفيروس»، في إجابة منه عن سؤال أحد الصحفيين حول التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الوقت «لم يحن» لاستخلاص الدروس حول تعامل منظمة الصحة العالمية مع تفشي الوباء، داعياً إلى الاتحاد في انتقاد مبطن للرئيس الأمريكي الذي وجّه اتهامات للمنظمة بالانحياز للصين، وأعلن تعليق مساعدات واشنطن لها.

وطوى العالم أمس الأربعاء، يوماً آخر في الصراع مع فيروس كورونا المستجد، وحملت الساعات الأخيرة آلاف الوفيات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مع اقتراب هذه الدول الموبوءة من الذروة، مع دعوة المسؤولين فيها إلى الصبر والتمسك بالأمل في أن يتراجع هذا الوباء سريعاً، في وقت يبدو فيه تراجع الإصابات إجمالاً في عموم أوروبا ملحوظاً، بسبب إجراءات الحجر الصحي المتخذة.

وحتى أمس، سجلت أكثر من 750 ألف إصابة بكورونا في أوروبا، ما يعني أكثر من نصف العدد الإجمالي للإصابات في العالم، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 13 ألفاً، منها 779 حالة في نيويورك، بينما سجلت البلاد أكثر من 400 ألف حالة، في حين خفض معهد متخصص في الأبحاث الصحية في جامعة واشنطن، أمس، توقعاته لإجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنحو 26%، لكن مسؤولة في الصحة حذرت من موجة ثانية من العدوى إذا تساهل الأمريكيون في إجراءات «التباعد الاجتماعي».

وتوقع المعهد حالياً أن يصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 ألفاً بحلول الرابع من أغسطس/آب، انخفاضاً من توقعات صدرت الثلاثاء، بنحو 82 ألف حالة. وبالمقابل، أنهت مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها تفشي الوباء، عزلاً عاماً استمر شهرين، أمس الأربعاء. وأظهر عشرات آلاف الصينيين فرحة عارمة خلف الأقنعة الواقية، وهم يغادرون ووهان بعد رفع الإغلاق الشامل الذي فرض لمدة 76 يوماً على المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد أول مرة.

عربياً، واصلت دول المنطقة أمس، تعزيز إجراءاتها الاحترازية لردع تفشي كورونا، حيث قررت سلطنة عُمان إغلاق محافظة مسقط اعتباراً من غد الجمعة حتى ال22 أبريل/نيسان الجاري، مع استمرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، فيما مددت مصر حظر التجوال الليلي لأسبوعين آخرين، واتخذت الحكومة الليبية المؤقتة الإجراء ذاته، حيث أعلنت تمديد العمل بحظر التجول إلى 15 من الشهر الجاري، فيما أعلن بنك الدم الكويتي بدء تجميع بلازما مناعية من المتبرعين المتعافين من فيروس كورونا، وتحضيرها وفق المواصفات العالمية.