الاحتلال يقتحم منزل أمين سر «فتح» في القدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الشيوخ قضاء الخليل، فيما اقتحمت شرطة الاحتلال منزل أمين سر حركة فتح بالقدس.

وذكر فلسطينيون أن عراكاً ومواجهات اندلعت في منطقتي «شعب التينة»، و«المجالس»، بين الفلسطينيين ومستوطني «أسفر» المقامة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ، بحماية من جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز، ما تسبب في إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وكان مستوطنون قد هاجموا خلال ساعات النهار يوم الثلاثاء، العديد من الفلسطينيين أثناء وجودهم في أرضهم بالمنطقتين المذكورتين بهدف إرغامهم على تركها لمصلحة توسيع المستوطنة، حيث سيّج مستوطنون خلال الأيام القليلة الماضية أراضي لمواطنين من عائلة الحلايقة بالأسلاك الشائكة. وقال المتحدث باسم العائلة التي تملك آلاف الدونمات بالمنطقة، محمد علي المشني الحلايقة، إن«العائلة ستواصل حماية أرضها، من خلال زراعتها والوجود فيها، وسنرغم الاحتلال ومستوطنيه على تفكيك ما أقاموه فيها من بركسات وخيم وحظائر لماشيتهم». وأوضح أحد شهود العيان أن نحو سبعة مستوطنين قادوا كلاباً كبيرة الحجم وأشهروا أسلحتهم باتجاه المزارعين وعددهم نحو 50 مزارعاً وهاجموهم لطردهم من المكان، وعندما عجزوا عن ذلك تدخلت قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز وأجبرتهم على مغادرة المنطقة، وخلال ذلك أسقط مستوطن المواطن البالغ من العمر نحو 53 عاما أرضا وبقوة ما أدى الى إصابته بكسر في ضلعين من قفصه الصدري وانقض عليه كلب ونهش ساقه اليسرى من الخلف ما استدعى نقله للعلاج في مستشفى رهام دوابشة في بلدة سعير المجاورة.

من جانبه، نقل ناشط المقاومة الشعبية وباحث مؤسسة الحق في محافظة الخليل هشام شرباتي عن أصحاب أراض في المناطق المذكورة أن مستوطنين أقاموا أوائل شهر مارس/آذار الماضي خيمة في أراضي المواطنين، و بعد أيام وضعوا «بركس» في موقع آخر، ومؤخراً أحضروا الى المكان مواد بناء وضعوها في مكان ثالث مستغلين حالة الحجر الصحي التي يخضع لها المواطنون الفلسطينيون، ما يشير إلى رغبتهم في إقامة منشآت دائمة.

من جانب آخر، اقتحمت شرطة الاحتلال، مساء أمس الأول الثلاثاء، منزل أمين سر حركة فتح شادي مطور، في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، علماً أن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل مطور للمرة الثانية خلال يومين، وفتشته وعبث بمحتوياته. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل مطور يوم الأحد الماضي، وسلمت عائلته استدعاء للحضور إلى مقر مخابراتها. (وكالات)