ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انسحب السيناتور المستقل بيرني ساندرز، أمس الأربعاء، رسمياً من السباق إلى البيت الأبيض، مقدّماً الفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية لجو بايدن الذي تعهد بالعمل معه، ووصفه ب«الرجل الجدير بالاحترام» ليواجه بذلك الأخير الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكتب فريق حملة السيناتور الاشتراكي في بيان «أعلن السيناتور بيرني ساندرز خلال اتصال مع كل فريقه بأنه سيعلق حملته» الرئاسية. وأضاف البيان «الحملة تنتهي، النضال يستمرّ».

وبانسحاب ساندرز، بات من المؤكد أن بايدن النائب السابق للرئيس (77 عاماً) سيواجه ترامب في الاقتراع المقرر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. إلا أنه يُفترض أن يسمّيه الحزب الديمقراطي رسمياً مرشحاً أثناء مؤتمر أرجئ موعده إلى أغسطس/ آب بسبب تفشي وباء كوفيد-19. وبذلك ينهي ساندرز، الذي كان يقود حملة يسارية بوضوح، محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بعد سلسلة هزائم، مقابل بايدن الذي شغل منصب النائب السابق للرئيس باراك أوباما وهو أكثر اعتدالاً.

وكان ساندرز وهو اشتراكي ديمقراطي جذبت أجندته التقدمية الحزب بشكل حاد في اتجاه اليسار، وتصدر السباق الديمقراطي في البداية قبل أن يتراجع بسرعة بعد خسارة الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا في أواخر فبراير شباط حينما كثف الديمقراطيون المعتدلون دعمهم لحملة بايدن. وكان السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت، خسر في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.

وأجرت ولاية ويسكونسن الأمريكية الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي كما كان مقرراً، أمس الأول الثلاثاء، على الرغم من الإغلاق العام المفروض في الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا، والخشية من تعرّض الآلاف من الناخبين، وموظفي مراكز الاقتراع لخطر الإصابة بالوباء. وفشلت مساعي الديمقراطيين في تأجيل الانتخابات، بعدما أصدرت المحكمة العليا في الولاية قراراً لها في هذا الشأن. وخفضت مراكز الاقتراع بشكل كبير، ما أدّى إلى اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة، زادت ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي من طولها.

وفي مدينة كينوشا اصطف ناخبون يرتدون الكمامات والقفازات في مركز الاقتراع في كنيسة جورني، حيث كان الموظفون يرتدون ملابس واقية.

وحض ترامب الناخبين على المحافظة على سلامتهم، مخاطباً إياهم «كونوا آمنين»، في الوقت الذي شجّعهم فيه على دعم مرشح جمهوري مرشّح للمحكمة العليا في الولاية.وكتب ترامب على «تويتر»: «أخرجوا وصوّتوا الآن في ويسكونسن للقاضي دانيال كيلي». ( وكالات)