إجراءات عربية إضافية لمحاصرة «كورونا» وتخفيف تداعياته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - عمّان- لبنان - بغداد: ”الخليج 365”

واصلت دول المنطقة، أمس الأربعاء، تعزيز إجراءاتها الإحترازية؛ لردع تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)؛ حيث قررت سلطنة عُمان إغلاق محافظة مسقط اعتباراً من يوم غد الجمعة وحتى ال22 من إبريل /‏‏‏‏‏نيسان الجاري، مع استمرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بالسلطنة حتى إشعار آخر، فيما مددت مصر حظر التجوال الليلي لأسبوعين آخرين، واتخذت الحكومة الليبية المؤقتة ذات الإجراء؛ حيث أعلنت تمديد العمل بحظر التجول إلى يوم 15 الجاري.

وقررت السلطات العُمانية، أمس ، إغلاق محافظة مسقط اعتباراً من يوم غد الجمعة وحتى ال22 من إبريل الجاري ضمن إجراءات منع تفشي فيروس «كورونا» ، كما قررت أيضاً استمرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بالسلطنة حتى إشعار آخر. وأصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، أمس، عفواً عن 599 سجيناً بينهم 336 من الأجانب، في خطوة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة العُمانية أعلنت، أمس، عن تسجيل 48 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 419 حالة، فيما تماثلت 72 حالة للشفاء، ووفاة حالتين.

تراجع الاصابات في السعودية

وتراجعت الاصابات في السعودية بصورة ملحوظة أمس، من 272 أول أمس الثلاثاء الى 137 ليصل ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2932 حالة، بتسجيل 137 إصابة جديدة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 651 حالة بالمملكة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في الكويت، أمس ،عن تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في الدولة إلى 855 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح أعلن في وقت سابق أمس، عن شفاء ست حالات، ليصل مجمل من أعلن عن شفائهم حتى الآن إلى 111 حالة.

وأعلن بنك الدم الكويتي، أمس، عن بدء تجميع بلازما مناعية من المتبرعين المتعافين من الفيروس، وتحضيرها وفق المواصفات العالمية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس ، عن تسجيل 153 إصابة جديدة ب«كورونا» ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2210، فيما تماثل 28 شخصاً للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 178.

وقرر مجلس الوزراء القطري ،أمس اغلاق المحال وايقاف جميع الانشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع للحد من انتشار الفيروس. وأعلن نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين، أمس، أنه تقرر إلزام كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة بإرتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة؛ للوقاية من انتشار الفيروس، اعتباراً من اليوم الخميس.

القاهرة تدرس آلية صرف منحة الرئيس

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وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، أن الحكومة قررت تمديد العمل بنفس الإجراءات المتبعة حالياً؛ لمكافحة «كورونا» لأسبوعين آخرين، بما في ذلك حظر التجوال الليلي.

وقررت الحكومة إرجاء بدء حظر التجوال الليلي من السابعة إلى الثامنة ليلاً؛ للحد من التزاحم على وسائل النقل الجماعي، ولإتاحة الفرصة للجميع للعودة للمنازل.

وترأس مدبولي، أمس ، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» للمرة الثالثة؛ حيث تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي ل«كورونا»، وآلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الأزمة.

وبدأت الحكومة المصرية في تخصيص المدن الجامعية وبيوت الشباب، كمستشفيات عزل، للحالات المصابة ب«كورونا»؛ وذلك في حالة انتشار الفيروس، فيما أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي إصابات «كورونا» في مصر ارتفع إلى 1450 حالة، وبلغ عدد الوفيات 94؛ وذلك بعد تسجيل 128 إصابة جديدة، وحدوث 9 حالات وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين تماماً إلى 276 شخصاً.

منظمة تحذر من جوع في لبنان

وأعلن لبنان، أمس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 575 حالة بعد تسجيل 27 حالة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 62 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أمس، عن تسجيل سبع إصابات بالفيروس بين ركاب الطائرة التي أقلت 108 من المغتربين من مدريد، إضافة إلى أربعة ركاب في الطائرة التي أقلت 118 مغترباً من باريس واللتين وصلتا الثلاثاء إلى بيروت.

من جهتها، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، من جوع يهدد سكان لبنان؛ جرّاء انتشار «كورونا» والقيود المتخذة لمكافحته، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة؛ لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.

إلى ذلك تستكمل اليوم الخميس المرحلة الثالثة من عملية إجلاء المغتربين من الخارج.

وسجّل الأردن تراجعاً في الإصابات لليوم الثاني على التوالي؛ حيث سجل 5 حالات لتصبح الحصيلة 353 مصاباً و138 متعافياً ،في وقت أعلنت السلطات فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة ابتداءا من يوم غد الجمعة . وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن ارتفاع عدد المصابين ب«كورونا» إلى 263 إصابة بعد تسجيل حالتين جديدتين.

كما أكدت وزارة الصحة العراقية، أمس، أنها سجلت 80 إصابة جديدة بالفيروس، بينما سجلت أربع وفيات، و79 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، عن تسجيل حالة وفاة ب«كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 91 حالة، مشيرة إلى تسجيل 58 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1242 حالة.

تونس: 55 إصابة بين الأطباء والممرضين

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، عن إصابة 55 طبيباً وممرضاً ب«كورونا» منذ انتشار هذا الوباء في تونس 2 مارس الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس ، عن دعم ميزانية تونس لهذا العام ب250 مليون يورو، لمساعدتها على مكافحة انتشار «كورونا».

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس ،تسجيل 12 وفاة جديدة بكورونا ،ليرتفع عدد الوفيات الى 193 حالة،كما أعلن عن تسجيل 104 إصابات ليبلغ عدد الإصابات 1468. ليبيا: تمديد حظر التجول ل15 الجاري

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس، عن تمديد العمل بحظر التجول إلى يوم 15 الجاري، في وقت أعلن فيه أمس، عن شفاء الحالة الثانية من الوباء، فيما تم تسجيل حالتي إصابة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 21 حالة، بينها حالة وفاة.

وأعلنت الصومال، أمس، عن تسجيل أول إصابة ب«كورونا».