الدول الغربية الموبوءة تقترب من «الذروة» وتتشبث بالصبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوى العالم، أمس الأربعاء، يوماً آخر في الصراع مع فيروس كورونا المستجد، وحملت الساعات الأخيرة آلاف الوفيات في الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، مع اقتراب هذه الدول الموبوءة من الذروة، مع دعوة المسؤولين فيها إلى الصبر، والتمسك بالأمل في أن يتراجع هذا الوباء سريعاً، في وقت يبدو فيه تراجع الإصابات إجمالاً في عموم أوروبا ملحوظاً بسبب إجراءات الحجر الصحي المتخذة.

وحتى أمس الأربعاء، سجلت أكثر من 750 ألف إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، ما يعني أكثر من نصف العدد الإجمالي للإصابات في العالم، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبوجود 750276 إصابة على الأقل، بينها 58627 وفاة، صارت أوروبا القارة الأكثر تضرراً بوباء (كوفيد-19). وسجلت 1,438,291 إصابة في العالم بينها 82726 وفاة. وتمثّل إسبانيا (146690 إصابة، 14555 وفاة)، وإيطاليا (135586 إصابة، 17127 وفاة)، وفرنسا (109069 إصابة، 10328 وفاة) وألمانيا (103328 إصابة، 1861 وفاة)، الدول الأربع التي يوجد أكثر من مئة ألف إصابة على أراضيها. ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولاً عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 400 ألف حالة، في مؤشر على استمرار تصاعد الجائحة في البلاد التي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث حصيلة المصابين بالمرض. وحسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية الأمريكية، فقد تم تسجيل 402471 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد. كما تجاوز عدد الوفيات 13 ألف حالة، منها 779 حالة في نيويورك وحدها، أمس الأربعاء، في حين قال حاكم الولاية، أندرو كومو، إن التباعد الاجتماعي نجح كثيراً في كبح معدل تزايد الإصابات.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً من حيث حصيلة الإصابات، وتتفوق أكثر من مرتين في هذا المؤشر على الدولة الثانية في القائمة، أي إسبانيا، التي سجلت 146690 إصابة، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة ب135586 حالة. كما تعد الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالمياً من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء الفيروس ب12914 حالة، وتحتل إيطاليا المركز الأولى ب17127 وفاة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة ب14555 حالة.

ومع استمرار عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19 في الارتفاع في أوروبا، يبدو أن الإغلاق بدأ يؤتي ثماره عن طريق الحد من الضغوط على المستشفيات. وفي إيطاليا، واصل عدد مرضى العناية المركزة الانخفاض مع 106 مرضى أقل في غضون 24 ساعة. ولوحظت الديناميكية نفسها في فرنسا، حيث تستمر الزيادة الصافية في عدد مرضى العناية المركزة في التباطؤ، مع زيادة من 59 مريضاً، مقابل أكثر من 500 خلال أيام الأسبوع الماضي. وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن «هذا هو المعيار الأكثر أهمية، لأن هذا هو ما يضغط على مستشفياتنا».

وأحصت إسبانيا، أمس الأربعاء، وفاة 757 مصاباً بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، في ثاني يوم يشهد ارتفاعاً في الوفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 14555 وفاة، بينما كانت البلاد شهدت مؤشرات انخفاضاً الأسبوع الماضي، وفق وزارة الصحة. وارتفع عدد الإصابات المثبتة في هذه الدولة الأكثر تأثراً بالوباء بعد إيطاليا، بدوره ليبلغ 146690. وارتفع عدد الوفيات اليومية للمرة الأولى، أمس الأول الثلاثاء، بعد انخفاضه لأربعة أيام متتالية، بعدما بلغت ذروته الخميس الماضي مع تسجيل 950 وفاة. لكن معدل الزيادة في كل من الوفيات والإصابات الجديدة، أمس الأربعاء، يتماشى إلى حد كبير مع المعدل المسجل في اليوم السابق. وقال وزير الصحة، سلفادور إيلا، على تويتر بعد نشر أحدث الأرقام، «عززنا التباطؤ في وتيرة انتشار الفيروس».

وسجّلت بريطانيا، أمس الأربعاء، 938 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة اليومية المعلنة، أمس الأول الثلاثاء، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي البريطانية سبعة آلاف وفاة.

ومع تمنيات المسؤولين بتحسن الوضع قريباً، أعلن وزير الصحة البريطاني في تغريدة أنه «اعتباراً من الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع من إبريل/ نيسان بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 7097 حالة»، علماً بأن الحصيلة الإجمالية التي سجّلت، أمس الأول الثلاثاء، كانت 6159.

(كالات)