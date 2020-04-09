«ثقافـة للجميـع».. مبـادرة جديـدة فـي أبوظبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مبادرة «ثقافة للجميع»، التي تقدّم جميع مواقعها وبرامجها الثقافية للجمهور عبر محطات التواصل الاجتماعي ل«ثقافة أبوظبي». وتقدّم المبادرة محتوى ديناميكياً من كل من منارة السعديات، وقصر الحصن، وبيركلي أبوظبي، والمجمّع الثقافي، وفن أبوظبي، ومبادرات التراث المادي والمعنوي، وغيرها من البرامج الثقافية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتسعى المبادرة لإيصال الجماهير إلى الأصول الثقافية في أبوظبي من خلال تحويلها إلى منصات رقمية تتيح للجميع إمكانية التعلّم والاكتشاف والاستمتاع بالثقافة عن بعد، حيث تعمل هذه المواقع إلى جانب فرق من الخبراء والمهنيين المختصين لإنشاء محتوى ثقافي يتضمن مجموعة من الموضوعات المتخصصة؛ بما فيها الحرف التقليدية والفن المعاصر والمواقع التاريخية والموسيقى وفنون الأداء. تم تصميم المبادرة لاستخدام الجمهور العام والتفاعل معها عبر قنوات التواصل الاجتماعي ل«ثقافة أبوظبي» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نلتزم في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالترويج ونشر الثقافة، بكل ألوانها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، وقد أطلقنا «الثقافة للجميع» كوسيلة لمجتمع أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم بأسره، لمواصلة التعلم وتوسيع آفاقهم حينما لا يكون متاحاً التواجد والتفاعل وزيارة المواقع جسدياً. إن الثقافة هي لبنة أساسية في المجتمع.