«وداع افتراضي» لثلاثة رواد فضاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى طاقم من ثلاثة أفراد استعداداتهم أمس الأربعاء، لمهمة في محطة الفضاء الدولية على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينطلق اليوم اناتولي ايفانيشين وايفان فاجنر من وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، وكريس كاسيدي من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» من كازاخستان في مهمة تستغرق 6 أشهر.

لكن مع عدم قدرة الصحفيين والأقارب على السفر إلى قاعدة «بايكونور» بسبب القيود المتعلقة ب«كوفيد 19»، كان المؤتمر الصحفي التقليدي لوداع الرواد الذي بثته «روسكوسموس» افتراضياً عن البعد.

واعترف كاسيدي (50 عاماً)، بأن أفراد الطاقم «تأثروا» بعدم تمكن أسرهم من المجيء إلى بايكونور لتوديعهم قبل انطلاقهم إلى المحطة.

وأضاف: «لكننا نفهم أن العالم كله تأثر أيضاً بالأزمة نفسها، والحجر الصحي والعزلة ليسا عادتين جديدتين بالنسبة إلى رواد الفضاء».

وستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها المعزز الدفعي «سويوز-2.1 إيه»، خلال مهمة مأهولة إلى المدار، بعد ما توقفت «روسكوسموس» العام الماضي عن استخدام صاروخ «سويوز-إف جي».

ولفت إيفانيشين إلى أن هذا النظام الجديد سيكون أكثر استقلالية وسيتطلب تدخلاً بشرياً أقل في حالة الطوارئ.