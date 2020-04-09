ووهـان ترفـع الإغـلاق.. والفرحـة تعـم السكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها تفشي وباء فيروس كورونا، عزلاً عاماً استمر شهرين، أمس الأربعاء، لكن بلدة في الشمال بدأت تطبيق قيود على حركة السكان وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في الصين.

وأظهر عشرات آلاف الصينيين فرحة عارمة خلف الأقنعة الواقية، وهم يغادرون ووهان بعد رفع الإغلاق الشامل الذي فرض لمدة 76 يوماً على المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد أول مرة.

واكتظت محطات القطارات والحافلات التي كان الهدوء يخيّم عليها، قبل بدء الحشود بمغادرة المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، بينما ارتدى بعض الركاب البزات الواقية.

واكتظت الطرقات بالسيارات المتوجهة إلى خارج المدينة بعدما أزيلت الحواجز على أطراف ووهان، مع رفع الحظر على السفر منها عند منتصف الليل. وعاودت العبّارات والقطارات وسيارات الأجرة عملياتها، بينما أعيد فتح المطار للرحلات المحلية، في حين اصطف الركاب الذين ارتدوا بزات واقية حاملين أمتعتهم. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن نحو مئتي رحلة ستصل وتغادر المدينة الأربعاء. وتعانق أفراد الطواقم الطبية، بينما استعد بعضهم لتوديع المدينة عائدين إلى مدنهم.

وكانت ووهان أول مدينة في العالم تشهد إجراءات الإغلاق التي كانت غير مسبوقة في 23 يناير، في محاولة للحد من تفشي الفيروس الذي كان لا يزال غامضاً آنذاك.

وانتظرت السلطات حتى أمس، للسماح بعودة حركة السير إلى طبيعتها من ووهان وسط مخاوف في بقية مناطق الصين، من أن يشكل القادمون من المدينة مصدر خطر.

وفي الأثناء، بدأت مقاطعة في وسط الصين يقطنها نحو 600 ألف شخص، عزلاً عاماً جزئياً منذ الأول من أبريل/‏نيسان بعد اكتشاف عدة إصابات جديدة، منها حالتان على الأقل بدون أعراض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة الجديدة في الصين ارتفع إلى 62 الثلاثاء، مقارنة مع 32 في اليوم السابق، وهو أعلى معدل منذ 25 مارس/‏آذار. وكانت من بينها 59 حالة وافدة من الخارج.