إجلاء 300 مواطن وبقاء 7 أطباء لدعم الكادر الألماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:إيمان عبدالله آل علي

كشفت حفصة عبدالله العلماء، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن دولة الإمارات تعمل جاهدة على ضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم وعودتهم إلى الإمارات، وتمكنت السفارة من عودة ما يقارب ٣٠٠ إماراتي للدولة منذ انتشار كوفيد - ١٩، وبقى ما يقارب ١٠٠ مواطن إماراتي لاستكمال رحلة العلاج، فضلاً عن ٧ أطباء قرروا البقاء في ألمانيا لدعم الكادر الطبي الألماني في ظل احتياج المستشفيات للكوادر.. ومواطنو الإمارات لهم أولوية دائمة داخلياً، وخارجياً. وقالت في حوارها، إن السفارة تدعم أي جهود دولية مشتركة، وأي تعاون عالمي لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية لهذا الوباء في البشرية، ولبت دعوة أمّ ألمانية مقيمة في الدولة بعودة طفلتها للإمارات بعد توقف حركة الطيران، والتواصل مستمر مع المواطنين، والمقيمين. والمقيمون لا يتجاوز عددهم ٤٠ شخصاً، ونحرص على دعوتهم لتسجيل بياناتهم في خدمة «تواجدي للمقيمين»، وفي وقت الأزمات فإن التضامن مطلوب، وجميع الطلبة الإماراتيين العائدين حصلوا على الموافقة من جهات الدراسة. وتالياً نص الحوار:

* اتخذت سفارة الإمارات في ألمانيا العديد من الإجراءات لعودة المواطنين إلى الإمارات في ظل تفشي وباء «كورونا»، ما الآلية التي اتبعت، وكم عدد المواطنين؟

- مواطنو الإمارات لهم أولوية دائمة داخلياً، وخارجياً، فمع بداية الأزمة شكّلنا فريقاً للطوارئ والأزمات في السفارة، كان له دور كبير في الإسراع بالإجراءات لعودة المواطنين، لأن هناك جهات رسمية من الدولة متواجدة في ألمانيا، كالملحقية العسكرية، والقنصليات في المدن الأخرى، وممثلي وزارة الصحة، ودوائر التعليم المختلفة، فضلاً عن متابعة وحرص قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم إلى دولة الإمارات، فشكّلنا فريقاً لجمع كل البيانات عن المواطنين المتواجدين في ألمانيا، وخاطبناهم لتسهيل عودتهم، وما زلنا على تواصل مع المواطنين الذين ما زالوا موجودين في ألمانيا.

ومنذ صدور التوجيهات بعودة المواطنين للإمارات، أجرينا بحثاً سريعاً لرصد عدد المواطنين المتواجدين في ألمانيا، وكان هناك أكثر من ٤٠٠ مواطن في مناطق مختلفة، وأكثرهم من المرضى، والطلبة، والسياح، والتجار، ورصدنا بياناتهم، وأرقام هواتفهم، وأماكن تواجدهم، والأغلبية مسجلة في خدمة «تواجدي»، وفي نهاية شهر مارس/‏ آذار تم إرجاع قرابة ٣٠٠ شخص، وبقي نحو ١٠٠ إماراتي فقط، والفئات التي عادت كانت انتهت من رحلة العلاج، وأخرى كان باستطاعتها العودة، والذين بقوا أكثرهم من المرضى، وعوائلهم، والذين لا يستطيعون ترك العلاج في الفترة الحالية، وبعض الطلبة.



رحلة العلاج



* ما وضع المواطنين الذين يستكملون رحلة علاجهم في ألمانيا؟

- تواصلنا مع الجهات المعنية في ألمانيا، ومع المواطنين في المستشفيات المختلفة للتأكد من صحة المواطنين الذين يتلقون العلاج، والتأكد من كل الإجراءات الاحترازية المتبعة، ويتلقون أفضل الرعاية الطبية، وعلى تواصل دائم معهم، للوقوف على تلبية احتياجاتهم.

وهناك متابعة مستمرة من وزارة الخارجية للتعرف إلى مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها سفارات الدولة في الخارج، لضمان أمن وسلامة المواطنين في الدول المضيفة.



قرروا البقاء



* أطباء إماراتيون قرروا البقاء لخدمة الغير، ما الرسالة التي ستصل لشعوب العالم نتيجة موقف الإماراتيين؟

- ثمة طلبة يصل عددهم إلى ٧ طلاب، وهم طلبة طب، وأطباء، قرروا البقاء في ألمانيا لاستكمال رحلة الدراسة، وفي الوقت نفسه دعم الكادر الطبي الألماني في ظل الاحتياج، وكان ذلك بناء على طلب المسؤولين في المستشفيات، ولم يقصّر الأطباء واختاروا البقاء، والالتزام بالعقد، والاستمرار في دعم جهود الكادر الألماني لاحتواء فيروس كورونا، واعتبروه واجباً عليهم، وفضلاً عن ذلك فرصة لاكتساب خبرة.

ويبقى هذا العطاء رسالة إنسانية رسّخها الأطباء، وتلك القيم الأصيلة غرست في شعب الإمارات، وهي مكتسبة من قيادتنا الرشيدة، ومن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذا الجانب الإنساني مترسخ في الإنسان الإماراتي، وبمجرد أن طلبوا من الأطباء أن يبقوا قبلوا، ولم يترددوا، وهذه مواقف تاريخية لن تنسى، وستبقى محفوظة في صفحات التاريخ.



دعم المقيمين

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* هناك مقيمون ما زالوا في ألمانيا، ما نوعية الدعم المقدمة لهم؟

- المقيمون لا يتجاوز عددهم ٤٠ شخصاً، ونحرص على دعوتهم لتسجيل بياناتهم في خدمة «تواجدي للمقيمين»، وهي خدمة مخصصة للمقيمين ممن لديهم إقامة سارية، والمتواجدين خارج الدولة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان، وسلامة، في الحالات الطارئة، والحالات الصعبة نستثنيها، وندعمها، كالطفلة الألمانية التي أعدناها لحضن والدتها في الإمارات، فضلاً عن ذلك التواصل المستمر، وإذا لديهم إشكاليات بإمكانهم التواصل من خلال خدمة «تواجدي» التي خصصت لهم، ومتوقع في الفترة القادمة أن تكون هناك حركات محدودة للرحلات، وفي وقت الأزمات التضامن مطلوب.



توقفوا عن التعليم



* وماذا عن وضع الطلبة الذين توقفوا عن التعليم وعادوا للدولة بعد تفشي الوباء؟

- جميع الطلبة حصلوا على الموافقة من جهات الدراسة، ومعظمهم طلبة طب، وجاؤوا لاكتساب الخبرة، ولا توجد تحديات، وصعوبات، وجهات الابتعاث على تواصل معهم، والإجراءات كافة كانت بسيطة، والعملية التعليمية معلقة حالياً، وسوف تستأنف بعد أن تتحسن الظروف.



حماية من العدوى



* الوباء انتشر عالمياً سريعاً، ما الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعونها لحماية أنفسكم من العدوى؟

- نتبع كل توجيهات دولة ألمانيا عبر العمل المنزلي، وأكملت حالياً ١٠ أيام عمل من خلال المنزل، ولا نخرج إلا للضرورة، والتواصل مستمر عن بعد، وبشكل مستمر نتلقى اتصالات من الدولة، فقبل أسبوع تواصل معنا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ليطمئن على صحتنا، وصحة أهالينا في الدولة، وفي ألمانيا، وملتزمون بالعمل عن بعد.



رسالة للعالم



أكدت حفصة عبدالله العلماء سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن الإمارات تقف بجانب جيرانها، وأصدقائها في الأزمات، فهذا نهج رسّخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داخل البلاد، وورثه عنه أبناؤه، فمع اشتداد المحن تظهر المعادن، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح المئات، وأصاب الآلاف، برز معدن رجال الإمارات النفيس، ومبادرات الإمارات الإنسانية لا تنتهي، وتمثلت في العديد من الأفعال، منها إجلاء رعايا الدول الأخرى، واحتضانهم في الإمارات، في إطار حرص الدولة على تكثيف تعاونها الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لمواجهة انتشار الوباء، فضلاً عن ذلك استقبلنا منذ يومين شحنة كاملة من الإمارات فيها العديد من الكمامات، والقفازات، ومواد تعقيم للمواطنين المتواجدين في ألمانيا.