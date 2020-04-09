احتجاجات ليبية على مقتل شاب على يد ميليشيات طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار مقتل شاب على يد إحدى الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، في منطقة غوط الشعال، احتجاجات وغضب الأهالي إزاء تكرّر جرائم القتل خارج القانون، وسط مطالبات بضرورة القبض على القتلة والقصاص منهم، محمّلين حكومة الوفاق والمسؤولين فيها مسؤولية ما يحدث من تجاوزات، فيما كشفت مصادر بوزارة العدل التابعة لحكومة فايز السراج عن أن المئات المفرج عنهم ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا متطرفون جندتهم حكومة الوفاق لتعويض خسائرها.

وأشارت المصادر إلى إقدام مسلّحين من ميليشيا «الأمن العام» التي يقودها عماد الطرابلسي، وتتلّقى الدعم المالي والسياسي من حكومة الوفاق، على قتل أحد شباب منطقة الغوط وسط العاصمة، في الطريق العام، رمياً بالرصاص، بحجة خرقه حظر التجول، وهو ما أثار حالة احتقان بالمنطقة، تحوّلت إلى أعمال عنف بين السكّان وعناصر الجماعة المسلحة، كما أقدم الأهالي على غلق الشوارع بإحراق إطارات السيارات. وتصاعدت الاحتجاجات، ليل أمس الأول الثلاثاء، أثناء جنازة الشاب المقتول «أيوب دبوب» بعدما شاركت فيها حشود غفيرة، وأغلق الأهالي الشوارع والأزقة لمنع تقدمّ الميليشيات المسلّحة إليهم، وذلك بعد ليلة كاملة من أعمال العنف التي تخلّلتها اشتباكات مسلّحة مع الميليشيات التي حاولت اقتحام الحي السكني، الذي يعدّ من أكبر الأحياء الشعبية بطرابلس.

من جهة أخرى، كشفت مصادر بوزارة العدل التابعة لحكومة فايز السراج عن أن المئات المفرج عنهم ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا متطرفون جندتهم حكومة الوفاق لتعويض خسائرها.

والاثنين الماضي، أعلنت حكومة الوفاق إخلاء سبيل 1347 موقوفاً ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد والتقليل من الاكتظاظ في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

الى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أمس الأربعاء، استهداف الطيران التركي المسير لسيارة نقل بضاعة فارغة بمدينة بني وليد.

وقال المركز الإعلامي، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «الطيران التركي الغازي المسير قصف سيارة نقل بضاعة فارغة تابعة لمحلات مواطن متخصصة في بيع المواد الغذائية، وقد نجا السائق، هؤلاء لا يهمهم أي قيم ولا قواعد إنسانية، وهذا دليل إفلاسهم وقرب نهايتهم».

(وكالات)