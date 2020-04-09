«القوى العراقية» وبرزاني يدعمان ترشيح الكاظمي

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أعلن تحالف «القوى العراقية» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيشيروان برزاني، أمس الأربعاء، دعمهما لترشيح مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، بدلاً من عدنان الزرفي، وذلك في عملية اصطفاف جديدة لاطراف العملية السياسية في العراق.

وأكد التحالف في بيان، «موقفه الثابت والداعم للاستقرار في العراق، والمضي نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية، وهو يجدد تمسكه بأسس الوحدة الوطنية أمام التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا العراقي».

وأضاف: «يؤكد تحالف القوى في الوقت نفسه التزامه بوحدة الصف السياسي؛ من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني ها البلد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية».

وأوضح: إن «التحالف يضع في اهتماماته في هذا السياق أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة، والذي يمكن التصويت لمصلحة حكومته في البرلمان، يحظى بقبول وتأييد قوى المكوَّن السياسية المسؤولة عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني». وأكد التحالف «دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة». وأشار الى أن «قوى تحالفنا تعتز بأن يكون دورها على الدوام هو إرساء السلم والحوار والتفاهم بين أبناء الشعب العراقي، ورفض الفرقة والفتن والتقاطعات السياسية، خدمة لتطلعات شعبنا، واستجابة لمطالبه المشروعة بالأمن والسلم والإصلاح».

من جهة أخرى، قال برزاني في بيان، «يواجه بلدنا العزيز ظروفاً وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الاتفاق على آلية تشكيل حكومة اتحادية حسب الأصول الدستورية وعلى أساس توافق حقيقي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ التزاماتها، وأهمها في هذه المرحلة الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي يواجهها العراق». وأضاف: إن «رئاسة إقليم كردستان تؤكد إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات الوطنية، ومن هذا المنطلق نرحب بترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية من قبل القوى السياسية للمكون (الشيعي)»، داعياً الجميع إلى «دعمه للانتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن».

الى ذلك، حذر رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، مما يجري في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار وقال إنه «أمر خطر للغاية». وقال علاوي في تغريدة له على صفحته الخاصة في موقع «تويتر»، إن «بعض الأجهزة الحكومية تواصل عمليات قمع وترويع المتظاهرين وتلفيق الاتهامات والافتراءات بحقهم، وهناك معلومات مفصلة عن ذلك». وأضاف: إن «البعض يحاول تدمير العملية السياسية المدمرة أصلاً، وعلى الحكومة الانتباه لذلك وحماية الناشطين والمتظاهرين السلميين».