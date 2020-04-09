شكرا لقرائتكم خبر عن العين تستعد لاستقبال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين : ”الخليج 365”

بدأت بلدية العين تزيين شوارع المدينة بإضاءات وتصاميم ملونة ومبهجة تمهيداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وباشرت فرق البلدية تركيب التشكيلات الهندسية التي غطت أغلب شوارع المدينة الرئيسية وميادينها العامة.

وقالت المهندسة ناهد الظاهري رئيسة فريق زينة شهر رمضان إن البلدية استخدمت نحو 350 وحدة مضيئة شملت العديد من شوارع المدينة الرئيسية ومنطقة المركز الإداري ووسط المدينة، بالإضافة إلى المداخل، وعدد من الدوارات، مثل دوار البلدية ودوار توام ودوار الجبل، وكذلك التقاطعات الضوئية الرئيسية للمدينة. وأشارت إلى أن جميع الزينات المستخدمة موفرة للطاقة وتتداخل فيها بعض الألوان بين الأبيض والأصفر والأخضر، بما يضفي منظراَ جمالياً ينعكس على المدينة وضواحيها.

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