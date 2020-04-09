«فونوغراف».. سرد يلامس أوجاع الإنسان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

يأخذنا الكاتب اللبناني سليم بطي، عبر روايته «فونوغراف»، الصادرة عام 2018، عن دار«هاشت انطوان»، في بيروت، إلى عوالم شديد الوجع، والقتامة، هي رحلة سردية عميقة في أعماق الذات، وهي كذلك تطل على عوالم الحروب، وتأثيرها في الإنسان، بما تسببه من مآس، وويلات، ويتناول العمل قصص المنافي، واللجوء، وحياة المشردين بسبب الحرب، والهزائم النفسية التي يتعرضون لها، وتلك الجراح العميقة التي لا تبارح أصحابها، حيث ينفتح السرد على قصص عدد من الذين تشردوا في أقاصي الأرض ففقدوا سلامهم الداخلي بسبب التشظي، والأوجاع.

والرواية هي بمثابة الجزء الثاني من عمل أول حمل اسم «لن أغادر منزلي»، وفيها يتابع بطل القصة رحلة بحث في الذاكرة، يعالج خلالها قضايا التيه، والفقد، والهوية، وماهية الوطن، ويفجر بحرفية عالية، وعمق فلسفي، أسئلة صعبة، فهو يقدم للعمل بكلمات تعلي من شأن السؤال عندما يقول: «الكتابة بحث مستمر عن الأجوبة. باقة أسئلة تفوح بعبق الالتباسات الجميلة، تلك التي تضفي على كلّ سطح أعماقاً. الكتابة فعل تطهّر، أو فعل انتقام للذاكرة. ومهما كانت، فهي صرخة»، وعلى الرغم من أجواء القتامة وفضاءات الوحشة؛ إلا أن الكاتب نجح في تمرير تلك العوالم من خلال تقنيات وأدوات سرد محكم، فهو يتمتع بلغة بديعة ساحرة، ورومانسية، بحيث تلامس شغاف القلوب، وتجعل القارئ يتابع السرد، ومجريات الأحداث بلا انقطاع، كما يتمتع المؤلف بقوة الوصف، وتكوين الصور المشهدية المتعددة، وصناعة الشخوص، بحيث لا تبارح ذاكرة القارئ، وكذلك الحوارات العميقة التي تلامس الألم، وتتعمق في الكشف عن دواخل النفس البشرية، وهو عمل شديد التأثير في القراء، ويحفز على التفكير، والتأمل.

العمل وجد صدى كبيراً في مواقع القراء، ممن أجمعوا على جودته، واختلافه، رغم أنها رواية تتناول قضية مطروقة، ولكن بأسلوب مختلف يقوم على اللغة، والأسئلة، حيث يشير أحدهم إلى توظيف اللغة بصورة أساسية، فيقول: «أفلح الكاتب في التحكم في السرد من خلال تمكن لغوي، وأدبي، وعبر تعرية النوازع النفسية والوجدانية، هذه العوالم شديدة العلاقة بالإنسان اللبناني، والعربي بصورة عامة، فهو سرد يشبه الواقع العربي»، ويقول آخر حول النقطة نفسها: «لا يزال سليم ينحت اللغة ويصقلها بحثاً عن تعبير لم يسبقه إليه أحد»، بينما يمتدح آخر العنوان باعتباره عتبة نصية مهمة تقود إلى محتوى العمل، ويقتبس من مقدمة الكاتب: «افترعتُ رحلة مدرارة، وكاوية.