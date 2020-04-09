توجيه متاجر الخدمات الرئيسية للعمل على مدار الساعة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مالكي محال بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والسوبرماركت وما في حكمها والصيدليات والمواد الطبية والمخابز بتمديد ساعات العمل من صباح اليوم إلى الساعة 12 من منتصف الليل كحد أدنى طوال أيام الأسبوع مع إمكانية الاستمرار بالخدمة 24 ساعة متواصلة طوال أيام الأسبوع في كافة مناطق إمارة أبوظبي.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة يوم أمس الأربعاء، بناء على توجيهات صادرة عن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الاقتصاد تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد-19». وأكدت الدائرة أن هذا التعميم يأتي في إطار تأمين احتياجات السكان من المواد الاستهلاكية الغذائية والطبية الضرورية على مدار الساعة خلال اليوم، بالإضافة إلى التقليل من الزحام نظراً للإقبال الكبير من المستهلكين على المحال مما قد يكون سبباً في انتقال عدوى الفيروس بين الأفراد.

وأوضحت الدائرة أن تطبيق هذا التعميم يعد ملزماً على كافة الأنشطة التي تم ذكرها، وذلك تنفيذاً منها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها لمحاربة انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 مؤكدة على أن فرق التفتيش والرقابة ستنفذ زيارات رقابة وتفتيش بهذا الشأن للوقوف على تطبيقه ابتداء من تاريخ صدوره.