«زايد للكتاب» تعلن أسماء الفائزين في دورتها الرابعة عشرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «جائزة الشيخ زايد للكتاب»، أمس الأربعاء، أسماء الفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 - 2020، وضمّت ستة كُتاب وأدباء عالميين إلى جانب مجلة أدبية مستقلة، تكريماً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميز الذي يعكس نهجاً فكرياً وفنياً يسهم في إثراء حركة الكتابة في الثقافة العربية المعاصرة.

فاز في فرع الآداب الشاعر منصف الوهايبي من تونس عن ديوانه «بالكأس ماقبل الأخيرة» الصادر عن دار مسكيلياني للنشر 2019، فيما فازت الكاتبة ابتسام بركات من فلسطين في فرع «أدب الطفل والناشئة» عن قصتها «الفتاة الليلكية» الصادرة عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 2019، وفاز الباحث حيدر قاسم مطر من العراق في فرع «المؤلف الشاب» عن كتابه «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان - يوسف فان إس أنموذجاً»، الصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون وابن النديم للنشر والتوزيع 2018، كما فاز محمد آيت ميهوب من تونس في فرع الترجمة، عن ترجمته لكتاب «الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج غوسدورف، من اللغة الفرنسية إلى العربية، والصادر عن دار سيناترا ومعهد تونس للترجمة 2018.

فاز الكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين عن فئة جائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى، عن كتابه «ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين.. قراءات تناصّية» باللغة الإنجليزية، والصادر عن دار بريل للنشر عام 2018.

وفازت عن فئة النشر والتقنيات الثقافية، مجلة بانيبال البريطانية للنشر، التي أسهمت في تقديم أعمال من الأدب العربي المعاصر إلى القراء الناطقين بالإنجليزية، عن طريق ترجمة مختارات من الكتب والدواوين العربية المنشورة سابقاً، إلى جانب الكثير من النصوص الشعرية والسردية غير المنشورة من قبل.

كما تم الإعلان عن شخصية العام الثقافية لهذه الدورة، وفازت بها الشاعرة والباحثة والمترجمة والأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي.

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ترتكز رؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على رعاية وتطوير ودعم الثقافة بكافة مجالاتها وقطاعاتها، ونحن فخورون بما تحققه (زايد للكتاب) عاماً بعد عام من نجاح وتقدم، حيث نحتفي بالفائزين في الدورة الجديدة وجميعهم من المتميزين والمعروفين في الساحة الثقافية العربية والعالمية الذين قدموا الكثير من الإبداعات وأسهموا في نشر وتعزيز الوعي بالثقافة العربية. ونتمنى لجميع المبدعين الذين شاركوا والفائزين المزيد من النجاح والإبداع».

من جانبه، هنّأ الدكتور علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الفائزين بمختلف فروع الجائزة، كما هنأ المبدعين والباحثين الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة وقال: «يواصل الإبداع الفكري والأدبي حضوره في المشهد الثقافي في أبوظبي، حيث نجحت جائزة الشيخ زايد للكتاب بدورتها الرابعة عشرة، في استقطاب نخبة من الأدباء والكتاب والشعراء والمفكرين الذين أسهموا في إغناء اللغة العربية، وتعزيز حضورها عالمياً».

وأكد ابن تميم أن هذا الإبداع الخلاق والعمل الدؤوب من المفكرين والأدباء المشاركين على مستوى العالم تأكيد للنجاح الكبير الذي استطاعت الجائزة رسم ملامحه، وتعزيز أركانه تحت اسم الأب المؤسس منذ تأسيس الجائزة.

وأشار إلى أن الجائزة واصلت اتباع منهجية دقيقة في عمليات الفرز والتحكيم خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن دور الهيئة العلمية الفاحص لتقارير اللجان، لاختيار وتسمية أفضل الأعمال في هذه الدورة.

وتقدم د. ابن تميم بالتهنئة للدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، لفوزها بشخصية العام الثقافية لهذه الدورة وقال: «هي مثال نادر في الثقافة العربية الحديثة، ترفع اسم المرأة العربية إلى الأعالي، وتؤكد رسوخها في المعرفة والإبداع مثلما تبرز كفاءتها العلمية والتزامها الأخلاقي، ويمثل فوزها بهذه الفئة انسجاماً مع الرؤية بعيدة المدى لجائزة الشيخ زايد للكتاب، لتعزيز مكانة المرأة في الثقافة العربية، وبناء مجتمع عربي منفتح قائم على المساواة والكرامة والإبداع».

يذكر أنه سيتم منح الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» «ميدالية ذهبية» تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم. في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.

مسوغات جائزة شخصية العام

Advertisements

فازت د. سلمى الخضراء الجيوسي بجائزة شخصية العام الثقافية لدورها المهم ومساهمتها الكبيرة في نشر الثقافة العربية، حيث أنجزت على امتداد السنوات عدة أعمال كبرى، ذات طبيعة موسوعية خصت بها الشعر العربي الحديث والأدب الفلسطيني والحضارة الأندلسية، إلى جانب الترجمات التي قامت بها لأعمال من المسرح والشعر والأدب الشعبي. وما يضيف إلى أعمالها قيمة استثنائية هو أنها أنتجت هذه الأعمال باللغة الإنجليزية، وهو ما سمح لها أن توصل الثقافة العربية إلى مرتبة أن تصبح مراجع معتمدة عبر جامعات ومؤسسات البحث في العالم. تسهم الجيوسي في تقديم ثقافة عربية متنورة، برؤية نقدية متفحصة، ومنهج علمي حديث، منفتح على ثقافة العصر في مجالات البحث والمعرفة الأدبية والثقافية.

الأعمال الفائزة

يمثل ديوان «الكأس ما قبل الأخيرة» تجربة فنية حديثة، ويضم نحو 60 قصيدة متفاوتة الطول، متنوعة في طبيعتها وموضوعها، وهي ذات معانٍ فنية وفلسفية وتاريخية تقوم على تجربة جمالية لافتة. تتنوع مدارات القول في الديوان، فتشمل الحاضر، والماضي والمستقبل، وتلتزم القصائد جمالياً باللغة والإيقاع، وتتفاعل مع الأسماء والأمكنة التي تستعاد في سياق مجازي، لتتجمع كلها في نوع من الفسيفساء الدالة. أما قصة «الفتاة الليلكية» لابتسام بركات، فهي حكاية مستوحاة من رحيل الفنانة الفلسطينية تمام الأكحل عن بلدتها يافا. تبدو تمام هنا طفلة صغيرة تحلم بالعودة إلى بيتها، وتكتشف أنّ لديها موهبة في الرسم، فترسم بيتها في مخيلتها، وتقرر أن تزوره ذات ليلة. ترفض الفتاة التي تقيم فيه السماح لها بالدخول، فتأخذ تمام حجراً من بيتها القديم، ثم تشرع في رسم منزلها، وبينما هي ترسم تهرب الألوان وتلحق بتمام، فتحول البيت إلى لون لحاء الشجرة العاري، ورحلت تمام لتترك خلفها اللون الليلكي الذي عمّ أرجاء المكان. ورسالة القصة تنمي خيال الطفولة في عالم الألوان بغية جعل الفن أداة عليا للحياة.

يقدم كتاب «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان - يوسف فان إس أنموذجاً»، لحيدر قاسم مطر دراسة موسعة وعميقة ودقيقة عن علم الكلام وتعريفه ونشأته وأعلامه وقضاياه الأساسية، وهو أيضاً دراسة عن الاستشراق الغربي بالتركيز على جهود الألماني الألماني «يوسف فان إس» الذي يعد واحداً من أهمهم ومن أغزرهم إنتاجاً وموسوعية، ولا سيما في موسوعته «علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة».

وينتمي كتاب «الإنسان الرومنطيقي» لجورج غوسدورف، من ترجمة د. محمد آيت ميهوب، إلى حقل الدراسات النقدية ذات التوجه الفلسفي، وهو متفرد في تناول الرومنطيقية من خلال تحليل أصولها المعرفية والأنثروبولوجية الملتحمة مع عمقها الفلسفي. واستطاع ميهوب إنجاز ترجمته بحرفية عالية، استوفت المعاني الكامنة في النص الأصلي.

ويعد كتاب «ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين.. قراءات تناصّية» لريتشارد فان لوين، مساهمة مهمة في الثقافة العربية إلى اللغات الأخرى، ويقدم مؤلفه قراءة لعددٍ كبير من الأعمال السردية المكتوبة باللغة العربية، وغيرها من اللغات الشرقية والغربية من منظور تأثرها بألف ليلة وليلة وطبيعتها السردية.

أما مجلة بانيبال، فتحمل اسم بانيبال تيمنّاً باسم آخِر ملوك الإمبراطورية الآشورية، آشوربانيبال، مؤسّس أوّل مكتبة منظّمة في الشرق الأوسط القديم. أسس المجلة كلّ من الناشرة البريطانية مارغاريت أوبانك والكاتب العراقي صموئيل شمعون في لندن عام ٨ ١٩٩، وتستند المجلة منذ بداياتها إلى ثلاثة مبادئ أساسية، وهي أنّ الأدب العربي جزء رئيس من الثقافة العالمية والحضارة الإنسانية، وأنّه من الضروريّ العمل على تعميق حوار الثقافات باستمرار، وأنّ الاستمتاع بقراءة الشعر الرفيع والكتابة المبدعة جزء لا يتجزأ من الوجود الإنسانيّ.