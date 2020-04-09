100 % استعدادات «إمباور» للصيف.. والمحطات بكامل جاهزيتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، جاهزية محطاتها لاستقبال فصل الصيف، بعدما استكملت بنجاح كل الاستعدادات المطلوبة وبأساليب مستدامة ومسؤولة لعمليات الصيانة والتشغيل. حيث ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً خلال الشهر الجاري، وسيبلغ متوسط هذا الارتفاع 3-5 درجات مقارنة مع شهر مارس الماضي، بحسب بيان المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من صيانة جميع محطات التبريد التابعة لها لضمان استمرارية وجودة خدمة التبريد أثناء فترة الذروة في أشهر الصيف لجميع متعاملي الشركة في دبي. وتعتمد «إمباور» في استعداداتها لاستقبال فصل الصيف على مركز التحكم والسيطرة، والذي يضم عمليات التحكم بالحاسبات الذكية، وذلك يتضمن قياس درجة الحرارة في الوحدات السكنية والتجارية بشكل دقيق، وصيانة أجهزة القياس، والتحقق من أجهزة الاستشعار الحرارية.

ترشيد الطاقة

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تأتي تأكيدات المؤسسة على ضمان أفضل الخدمات بالتزامن مع التزام سكان دبي بالبقاء في منازلهم بسبب الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس «كورونا»، وحثت «إمباور» السكان على ترشيد استهلاك طاقة التبريد خلال تواجدهم في منازلهم تجنباً لتحملهم تكلفة إضافية على فواتيرهم الشهرية.

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: «يتضاعف استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، حيث يذهب نحو 70% من الطاقة الكهربائية إلى استهلاك تكييف الهواء في المنطقة. وتستخدم (إمباور) أحدث أنظمة تبريد المناطق، الموافقة للمعايير الدولية، في العمليات التشغيلية؛ بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%».

جاهزية عالية

أوضح بن شعفار، أن المؤسسة تزود أكبر المشاريع في دبي من احتياجاتها من خدمات التبريد، وهذا يتطلب جاهزية عالية تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية بلا انقطاع، وهو ما تتميز به «إمباور»، لكونها تعتمد في عملياتها على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة في إنتاج طاقة التبريد، وتطبق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأعطال ومعالجتها.

ولفت بن شعفار إلى أن ثقة المؤسسة بنفسها وبمقدرتها على عمل فرقها عن بُعد من دون التأثير في تقديم خدمات التبريد نابع من تبنيها لتقنية جديدة تعزز من كفاءة مركز التحكم والسيطرة، حيث تم دمج التقنية الجديدة «بيئة العمل الموازية» مع نظام مركز التحكم والسيطرة الخاص بمحطات تبريد المناطق، والتي تسمح لفريق العمل بمراقبة أكثر 100 محطة تبريد في جميع إمارة دبي. وتوفر التقنية الجديدة، مراقبة ذكية وشاملة لجميع عمليات محطات التبريد في دبي.