«إليفايتد» تصدر كتاب «أين منزلنا» للأطفال اللاجئين في الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أصدرت مجموعة الطلبة «إليفايتد» (ElevatED) في جامعة نيويورك أبوظبي، كتاباً يحمل عنوان «أين منزلنا؟»، وهو مخصص للأطفال اللاجئين والمعوزين في المملكة الأردنية الهاشمية. ويتناول الكتاب موضوع الهجرة، ويحتفي بوحدة الإنسانية، والتنوع البيئي الذي يتميز به عالمنا، ومن المتوقع أن يصل الكتاب إلى ما يقارب ال 3000 طفل ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة، والسابعة.

ويصور «أين منزلنا؟»، من تألف وتصميم طلاب جامعة نيويورك أبوظبي، المنزل كمكان مفعم بالحب، وأنه ليس بالضرورة أن يكون مكاناً مادياً، أو ملموساً، وذلك عن طريق حوار بسيط تم نشره باللغتين العربية، والإنجليزية.

ويدعم المشروع عمل المنظمة الأردنية غير الحكومية «نحن نحب القراءة»، حيث سيقوم سفراء القراءة التابعين لها بتوزيع الكتاب على الأطفال بالاستعانة بقاعدة بياناتهم في الأردن.

قاد المشروع طالبة دفعة عام 2020 من جامعة نيويورك أبوظبي، ورئيسة مجموعة الطلبة «إليفايتد» (ElevatED) سارة بان آلغاري، المتخصصة بالبحوث الاجتماعية والسياسة العامة والمسرح، وعمل على التأليف كل من إيان بريس هويت، وملك عبد الغفار، من دفعة عام 2021 في جامعة نيويورك أبوظبي، المتخصصين بالأدب والكتابة الإبداعية، بينما صمم الصور التوضيحية، الطالب دافيت جينتشارادزي من دفعة عام 2021 المتخصص بعلم النفس، ويتضمن الكتاب خمسة عشر صورة، تبرز التنوع الثقافي والخصائص التي تميز المدن حول العالم.

من جانبها، قالت الطالبة بان آلغاري: «يظهر كتاب (أين منزلنا؟) إمكانات طلبة الجامعات على تنفيذ عمل جماعي إبداعي، وقدرتهم على بناء سبل التعاون مع منظمات محلية لتلبية الاحتياجات العالمية الملحة مثل التعليم، والمساهمة في محو الأمية حول العالم».

وساهم في إعداد كتاب «أين منزلنا؟»، ثمانية طلاب آخرين من جامعة نيويورك أبوظبي، من جنسيات وخلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة، هم: أليكس ماركوفا، جود الشريف، ماريا خوسيه ألونسو ريفيرا، توم جوزيف أبي سمرة، مي عواملة، كلاوديا جابرييلا نومان فاليجو، إفونى فلدماروفة وميريلا فالنتينوفا منكوفا، بإشراف وتوجيه من محاضرة اللغة العربية خلود كتانة، وأستاذة البحوث الاجتماعية والسياسة العامة ليه لولني جراهم في جامعة نيويورك أبوظبي.

من جانبها، قالت كتانة: «يسلط هذا المشروع الضوء على الدور النبيل الذي تلعبه جامعة نيويورك أبوظبي في العالم، فهو يعكس كيف يتفاعل الطلبة والمجتمع مع الأحداث العالمية المختلفة خاصة خلال الأزمات، حيث يعملون على نشر الوعي من خلال تبني مخاوف ومشاعر الأطفال اللاجئين».