شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس إلى 628 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 628 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة مؤكدة.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أن عدد الوفيات بلغ 24 حالة منذ تفشى الفيروس فى البلاد يوم 2 مارس الماضي، موضحةً أن أغلب الحالات المُصابة سُجلت فى العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المُتخذة من قِبل السلطات فى هذا الصدد.