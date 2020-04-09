شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى: الحوثى يقصف الحديدة بعد دقائق من إعلان وقف إطلاق النار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد القديمة وكيل أول محافظ الحديدة، إنه بالتزامن مع إعلان التحالف وقف العمليات العسكرية في اليمن، استجابة لنداءات الأمم المتحدة، أطلقت مدفعية الحوثي قذائفها من وسط الأحياء السكنية فى محافظة الحديدة، كما وقعت اشتباكات قوية في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة.

أضاف القديمى، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أن ميليشات الحوثى شنت هجومًا منذ قليل بكل أنواع الأسلحة على المدنيين في مدينة حيس، مؤكدًا أن الحوثي لن يستجيب لهذه الهدنة.

وتوعد القديمة الحوثيين قائلاً: "ردنا سيكون قويا هذه المرة".

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وكان التحالف العربى الداعم للشرعية اليمينة قد أعلن منذ قليل وقف عملياته العسكرية فى كل أنحاء اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك استجابة لدعوات الأمم المتحدة للحد من فرص انتشار وباء كورونا، وسيطبق القرار بدءًا من منتصف ليل الخميس.