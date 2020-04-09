لعدة أوجه.. “آل مناع” : منسوبي التشغيل الذاتي بوزارة الصحة من اختصاص المحاكم العمالية

الخليج – فهد الهائج : أكد المستشار القانوني / ياسر رفييد آل مناع , بأن المنازعات الوظيفية بين الممارسين الصحيين والإداريين بوزارة الصحة على عقود التشغيل الذاتي والجهات التابعين لها تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العمالية , وذلك لعدة أوجه.

وأوضح آل مناع , بأن مصدر العلاقة في العمل ” تعاقدية” نشأت من خلال إبرام عقد عمل بين الموظف والمنشأة الصحية مع خضوع العقد لأحكام لائحة تنظيم العمل لبرنامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة.

وأضاف بأن نائب وزير العمل أصدر قراراً بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢١ , يقضي بإعتماد لائحة تنظيم العمل لبرنامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة , في حين لم تنص لائحة تنظيم العمل لبرنامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة صراحةً على جهة الاختصاص في حال نشوء نزاع بين الموظف والمنشأة الصحية، ولكن اللائحة نفسها تضمنت في الفصل الثاني، أحكام عامة منها المادة /٤ ” تطبق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة”.

ونوه المستشار آل مناع بالمرسوم الملكي والذي بموجبه وافق على نظام المرافعات الشرعية ومنه المادة / ٣٤/ فقرة “و” تضمنت بيان الاختصاص النوعي للمحاكم العمالية، ومنها المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.