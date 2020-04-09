لنعيـش في سلام

من المؤكد أن الجميع يبحث عن العيش في ظِل السلام الداخلي والخارجي ، يختلف مفهوم السلام من شخص لـ أخر فكل شخص يرى السلام من منظوره وحياته وظروفه والبعض يبحث عنه لكن لا يجد الطرق التي تؤدي للسلام .

لنعرف طريقين السلام..

هُناك طريقين أساسين للعيش تحت ظِل السلام هما :

• السلام الداخلي *( وهو مايتجسد في روح الانسان من مشاعر وعواطف ، لكي يعيش الشخص السلام الداخلي لأبد من انه يتحكم في مابداخله ، أن يتعود على التسامح للآخرين ليكون راضٍ عن نفسه أولاً قبل الآخرين ، أن لا يقيد في الحُب ، أن لا يكون مندفعاً في مشاعره ، أن يتمكن من أنتزاع السلبيات ، والخوف ، الذكريات ، الماضي .

• السلام الخارجي ( وهو مايكون ظاهراً لـ الإنسان وأمامه في علاقاته الاجتماعيه .. في العمل .. او في الأماكن العامه ، لكي يعيش الشخص ذلك السلام يجيب ان ينضبط أولاً مع الآخرين لكي يحمي خارجه يجب أن يبتعد عن العنف .. المشاكل مع الآخرين ، ان يتعلم فن التسامح وإتاحة الفرص للآخرين ، ويجيب ان يكون صادقاً مع نفسه قبل الآخرين ، ان يكون صريحاً لا يعطي مجالاً للمجاملات فتحمل الناس لن يوصلك للعيش في سلام ، يجيب ان تدرك كل شي حولك ، يجب ان تهتم في راحة بالك أولاً ..لتعطي إشارة للآخرين أنك ملزماً في نفسك فقط .

نصائح ونقاط يجب أن تتعلمها وتتبعها:

• التفكير في تطوير الذات وتطوير نفسك والانشغال بها بدلاً من نظرك للآخرين وحياتهم..

• أسعى دائماً للمغفره لا للأنتقام ( سامح الجميع لتدرك مغفرة الله ، اعط الفرص للأصدقاء ، وتذكر ان الجميع مخطئون وليس ملائكه ، لا تبني حياتك على الانتقام والكره .

•عش حاضرك اغتنم فرص الأيام ..لاتطرق باب الماضي والذكريات أعلم ان لا شي يعود مهما كان ، تجاهل كل شي قد فات ، فكر في مستقبلك وحاضرك خطط ، تعلم أشياء جديده، أبحث عن مواهب انشغل بحاضرك بدلاً من ماضيك.

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•تعلم خبرات جديده … تعلم المواهب والرسم حسن خطك اليدوي ، طور مواهبك ان تمتلك موهبه ، غن حتى ولو لم يكن صوتك جميل ، اكتب حتى ان كنت لاتمتلك موهبة الكتابه ، تعلم من اجل نفسك ، حاول المحاولات دائماً توصلك الهدف .

• كون علاقات كثيره كن أجتماعي ولكن يجب أن لا تتعمق فالعلاقات كثيراً يجيب عليك أن تكون سطحياً مسالماً ، انتبه التعمق في العلاقات الكثيره مؤذي كثيراً .

• جاهد نفسك في التغيير ( غير من روتينك اليومي المُمل ، غير ترتيب غرفتك ذلك سيجعلك أفضل ، اقرأ كتب حتى وان كُنت تكره القراءه ).

• لاتحقد فالحقد لن يجعلك تعيش السلام أبداً ستنشغل في الحقد على الإخرين وبدل أن تتخلص من تلك العاده سوف تطورها أكثر فالحقد لا يثمر لك السلام ابداً .

• كن ذكياً لما يدور حولك في اي علاقه اي مكان ( لا تثق كثيراً ولا تعطي الثقه لـ احد تعلم أن الثقه كـ الزجاجه و تعطى مره واحده فقط وان اعطيتها لشخص لا يستحقها وكسرها لن تعود لك مع اي شخص اخر ستكون حذراً جداً لذلك حاول ان لا تعطيها ابداً حتى لا يتواجد الخوف بداخلك ، حتى لاتقيس علاقاتك على ذلك الخذلان فالعلاقات والصداقات لها دور في وجود السلام في داخلك .

• تذكر جيداً أن الظروف والمتاعب في الحياة ليس الا مقدار قياس صبرك عند الله واحتسابك للأجر ، لذلك لا تجعل ظروفك و متاعبك مقياس لدرجه السلام في داخلك ، حاول ان تتحكم وان ترضى ليرضى مابداخلك وتعيد السلام لنفسك .

• تعلم التجاهل كن محترفاً فيه ، بعض الأمور لا تستحق دقيقها لنشغل بالنا فيها ، لذلك دائما التجاهل هو الحل الأمثل لها ، أن تعودت على التجاهل لن تكون منشغل في الآخرين .

*واخيراً أسعى للسلام بأي ثمن كان ، لا تستلم حقق الرغبه لنفسك ، جاهد في حصولك على السلام الداخلي والخارجي ، فضل أن تعيش في أمان ، أبتعد عن كل مايضرك من أجل نفسك ، لايتحقق السلام بسهوله لان الجميع ليس كاملاً لذلك يجيب علينا تطوير أنفسنا لتحقيق ذلك السلام ، أعلم ان الجميع ناقص والله وحده هو الكامل ، أستعن بالله ولا تتوقف طالما هناك فرص كثيره للحياة اغتنمها ، وفي قدر المجهود انت تحصد .

بقلم الكاتبه : مريم الرشيدي