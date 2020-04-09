“العرفج” “كورونا” أعادتنا لـ “السطوح”

قال الاعلامي د.احمد العرفج عبر برنامج يا هلا أن كورونا قد اعادت لنا السطوح ، حيث ان السطوح كانت جزء من التراث .

وأكد أن السطوح كانت مكان اجتماع كبارالمثقفين في مكة حيث كانوا يجتمعون كل أربعاء . وأضاف :”حضرت السطوح في أغاني طلال مداح وأغاني فيروز” .

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