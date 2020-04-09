أمانة عسير وبلدياتها تواصل اعمال تطهير وتعقيم الاحياء و المرافق العامة

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير الاحياء و المرافق العامة و و الطرقات و واجهات المحلات التجارية بالمنطقة.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الاعمال جاءت بتوجيه من امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق العامة و و اجهات المحلات و الاحياء و الطرقات بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية .

مبينا بأن الأمانة قامت خلال الحملة بتوفير كافة ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على تلك المرافق، كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فايروس ‫كورونا بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل .

حيث نفذت تلك الحملة على أكثر من 20 حي و واجهات المحلات التجارية بالإضافة الى الطرقات و المرافق العامة و تطهير الحاويات.

و تمت الحملة بإدارة كوادر متخصصة ، بجانب استمرار الحملة الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.