برشلونة ينصب حاجزا أمام رغبة تشيلسي

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بدأ مسؤولو تشيلسي وبرشلونة المفاوضات بشأن حسم مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، المحتمل عودته للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.
وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ الصيف المقبل، بعدها سيعود إلى برشلونة الذي لا ينوي الاحتفاظ به، في الوقت الذي يعتبر فيه تشيلسي أبرز المهتمين بضمه.
وأفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، بوجود اقتراح داخل إدارتي برشلونة وتشيلسي على انتقال كوتينيو إلى ملعب ستامفورد بريدج على سبيل الإعارة.
وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن تشيلسي يفضل ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وهو الاقتراح الذي يلقى قبولا داخل إدارة برشلونة، بشرط أن يشمل العقد خيار شراء إلزامي في نهاية فترة الإعارة.
ويرغب برشلونة في الحصول على 90 مليون يورو من وراء كوتينيو في حالة بيعه هذا الصيف، خاصة بعد أن صرف 160 مليون يورو لضمه من ليفربول في شتاء 2018.
أما تشيلسي فيرغب في استعارته، مع دفع قيمة الإعارة إلى برشلونة، بالإضافة إلى راتب اللاعب، ومن ثم التفكير في شرائه بنهاية الموسم.
واقترح برشلونة الحصول على 65 مليون يورو من أجل بيعه في نهاية فترة الإعارة، وهو المبلغ الذي رحب تشيلسي بوضعه في العقد، بشرط أن يكون خيار الشراء اختياري وليس إلزامي.
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