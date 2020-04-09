كروس مستاء من الإعلام الإسباني

أبدى الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، غضبه من الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا في إسبانيا.

وكان الإعلام الإسباني قد انتقد اعتراض كروس على سياسية خفض الرواتب، بعدما صرح اللاعب “تقليل الأجور مثل التبرع العبثي. أؤيد دفع الأندية للرواتب كاملة، وكل شخص يقدم أشياء معقولة بها”.

ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال”، فإن توني كروس مستاء للغاية من معاملة الصحافة الإسبانية للتصريحات التي أطلقها مؤخرًا على خفض الرواتب.

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وأشار إلى أن توني كروس يرى أن الصحافة الإسبانية أخرجت التصريحات من سياقها، وتسببت في تعرضه لانتقادات شديدة.

وأوضح الموقع أن كروس من أكثر لاعبي الليجا اهتمامًا بالقضايا بالاجتماعية، حيث أقام مؤسسة لتخصيص جزء من دخله للأطفال المرضى.

وذكر أن كروس يرى أن اقتراح ريال مدريد بخفض الرواتب بقيمة 10% لن يساعد مباشرة في مكافحة كورونا، ولكنه يدعم عدم معاناة النادي بشدة من عواقب الركود.