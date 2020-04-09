التحالف يقرّر وقف إطلاق نار في اليمن لاسبوعين

الرياض: قرّر التحالف بقيادة السعودية في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد بدءا من الخميس ولمدة اسبوعين، وذلك على خلفية المخاوف من وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلد الذي يشهد أكبر ازمة انسانية في العالم، بحسب مسؤول سعودي.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء "نعلن وقف إطلاق نار بدءا من يوم غد (الخميس) ولمدة اسبوعين. نتوقع أن يوافق (المتمردون) الحوثيون. نحن نعد الأرضية لمحاربة فيروس كورونا المستجد في اليمن" حيث لم تسجّل أي إصابة بعد.
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