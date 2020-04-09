شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يخصص 75 مليون يورو مساعدات لدعم الجزائر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أوليفر فاريلى مفوض الاتحاد الأوروبى، لسياسة الجوار عن تقديم 75 مليون يورو مساعدات مالية إلى الجزائر لمساعدتها فى محاربة فيروس كورونا.
وقال فاريلى - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى - "عبرت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية صبرى بوقادوم، عن تضامن الاتحاد الأوروبى مع الجزائر واستعداده لتلبية الاحتياجات العاجلة فى مواجهة فيروس كورونا".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى قرر تخصيص مساعدة مالية قدرها 75 مليون يورو للجزائر لدعم الصحة العامة، وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن فى وقت سابق اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1572 حالة إصابة، و205 حالات وفاة.
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