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تحالف دعم الشرعية يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، حسبما ذكرت قناة العربية في خب عاجل لها.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد أعلنت إعادة تمركز قوات التحالف فى عدن لتكون بقيادة المملكة العربية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

 

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وأكدت القيادة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ اليوم أن القرار يأتي في إطار جهود قوات التحالف المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضى اليمنية.

 

وأشادت القيادة بكل الجهود التي بذلتها قوات التحالف كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية التي أسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

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