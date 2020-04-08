شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": التحالف العربى يعلن وقف إطلاق النار باليمن منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر التحالف العربى الداعم للشرعية اليمينة وقف إطلاق النار فى اليمن بشكل مؤقت وذلك استجابة لدعوات الأمم المتحدة للحد من فرص انتشار وباء كورونا، وسيطبق القرار بدءا من منتصف ليل الخميس.

وكانت رويترز أكدت أنباء وقف إطلاق النار نقلا عن مصادر لم تفصح عن أسمائهم ، وأكدت مصادر فى التحالف أن القرار جاء حرصا على حياة المواطنين فى اليمن، التى لم تسجل حتى الأن أية إصابات كورونا.

وحتى الآن لم تعلق السعودية رسميا على الخبر، ومن المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قد وجه دعوة فى ال24 من مارس إلى وقف فوري لإطلاق النار في المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة ومنها اليمن وسوريا، بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19.

ووفقا لوكالة "واس" وقال جوتيريش، في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة اليوم: إن من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفاً، النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهمشون والمشردون، وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".

وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن الوقت قد حان لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا.