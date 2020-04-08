شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: 224 حالة اشتباه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) فى مراكز العزل بالسودان، بلغت ٢٢٤ حالة اشتباه، بينها ٢٥ حالة اشتباه جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان اليوم الأربعاء - أن جملة الإصابات بالفيروس بلغت ١٤ حالة، بينها حالتا وفاة، لافتة إلى أنه لم تسجل أية حالات إصابة جديدة.
وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة السودانية اجتماعا اليوم فى حضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.
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