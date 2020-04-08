كورونا المغرب.. 3 وفيات ترفع الإجمالي إلى 93

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 93 عقب تسجيل 3 حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمحمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة.

وقال اليوبي إن "عدد المصابين بكورونا بلغ 1275، بعد تسجيل 91 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة".

وأفاد بأن الفترة ذاتها سجلت تماثل 4 حالات جديدة للشفاء؛ ما رفع عدد المتعافين إلى 97 شخصا.

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وأعداد المتوفين والمتعافين محسوبة من إجمالي الإصابات الـ1275.

ودعا اليوبي مواطني بلاده إلى التزام قواعد الحجر الصحي داخل البيوت وخارجها.

وأكد أن إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات "ليس قرارا عبثيا وإنما جرى اتخاذه لعرقلة انتشار الفيروس بين الأشخاص؛ حتى تتمكن البلاد من التغلب على الأزمة".

وفي 3 مارس/آذار، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و491 ألفا، توفي منهم أكثر من 87 ألفا، فيما قرابة 320 ألفا، حسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.