مصدر أممي للأناضول: إعلان وقف إطلاق النار باليمن خلال ساعات

اليمن/ الخليج 365

أفاد مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، بأن الأطراف المتحاربة في البلاد ستعلن وقف إطلاق النار، خلال ساعات.

وقال المصدر للأناضول، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إنه "سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف اليمنية خلال ساعات".

وأضاف أن "كل الأطراف المتحاربة أبلغت المبعوث الأممي موافقتها على وقف كامل لإطلاق النار في كافة الجبهات".

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ودعت الأمم المتحدة، مرارًا، إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.

ولم يسجل اليمن، حتى مساء الأربعاء، أية إصابة بكورونا، بينما أصاب الفيروس أكثر من مليون و485 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 87 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 318 ألفًا.

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثيين.

ومنذ عام 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.