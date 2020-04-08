نتنياهو يجري اتصالا بغانتس لبحث تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو هنأ غانتس بعيد الفصح اليهودي، وبحث معه عودة المباحثات والمفاوضات بين حزبيهما، حزب الليكود بقيادة نتنياهو، و"أزرق أبيض" (ائتلاف يساري) بزعامة غانتس، بهدف تشكيل حكومة جديدة بينهما في البلاد.

وأكد غانتس لنتنياهو نيته الحاجة إلى حكومة طوارئ وطنية في الوقت الحالي، في وقت اتفقا على مواصلة التفاوض خلال عطلة عيد الفصح.

سبق أن ألقى غانتس اللوم على فريق التفاوض الخاص بحزب الليكود، وأشار إلى أن هناك نقاط يرفضها حزبه وأخرى يطالب بها، دون وجود تفاهم مع نتنياهو وفريقه.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الثلاثاء، أن تعثر وربما توقف المفاوضات بين الحزبين، الليكود وأزرق أبيض، جاءت بعد تراجع حزب الليكود عن بعض التفاهمات مع حزب "حصانة إسرائيل" بزعامة غانتس.

وأوضحت القناة بأن نتنياهو تراجع عن منح الجنرال غانتس صلاحية تعيين قضاة للمحكمة الإسرائيلية العليا والمحاكم المركزية بضغط من اليمين الإسرائيلي، ما أجبر فريق التفاوض التابع لغانتس إلى الانسحاب من المفاوضات، قبل ساعات من موعد التوقيع على اتفاقية تشكيل الحكومة.

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وأشارت القناة إلى أن الجنرال غانتس اتهم حزب الليكود بالتراجع عن التفاهمات الجارية من قبل بينهما، وبالتالي عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة في الحكومة، ما يعني أنه من المتوقع تأجيل المفاوضات إلى ما بعد عيد الفصح، الذي يحل غدا الأربعاء في البلاد.

سبق أن تم التأكيد على أن أي قرار يتعلق بضم المستوطنات أو غور الأردن أو أي مناطق فلسطينية، لابد وأن تتفق عليه الحكومة وكذلك المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".